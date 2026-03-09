Фолклорно-баскетболно шоу ще съпътства мачовете на българския национален отбор за жени

Българската федерация по баскетбол, заедно с фолклорната певица Галина Димитрова, подготвят фолклорно-баскетболно шоу по време на предстоящите мачове на женския национален отбор на България в Пловдив.

Националките посрещат в зала „Колодрума“ в Пловдив тима на Азербайджан на 11 март и състава на Украйна на 14 март в двубои от предварителните квалификации за следващото европейско първенство. И двата мача с с начален час 19:00.

„Обичаната фолклорна певица Галина Димитрова ще се погрижи за страхотното настроение във фен зоната и ще направи атмосферата още по-емоционална по време на мачовете на националния ни отбор. Очакват ви много емоции, музика, фолклор и баскетбол на високо ниво! Елате да подкрепим заедно България и да създадем невероятна атмосфера в залата“, написаха от централата на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.