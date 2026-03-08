Бруклин обърна Детройт в НБА

Майкъл Портър-младши имаше 30 точки и 13 борби, а гостуващите Бруклин Нетс се възстановиха от 23-точкова разлика, за да изненадат Детройт Пистънс със 107:105 в събота, прекъсвайки серия от 10 загуби.

Зиаре Уилямс имаше 23 точки за победителите, Ноа Клауни вкара 16, а Дейрон Шарп добави 13.

Шай Гилджъс-Александър отбеляза 27 точки, включително тройка в последната минута, за да донесе на Оклахома Сити Тъндър победа у дома над Голдън Стейт със 104:97.

Играейки без Стеф Къри, Моузес Муди и Уил Ричард, наред с други, Уориърс все пак затрудниха Тъндър до краен предел. Гуи Сантос поведе Голдън Стейт с 22 точки и 11 борби.

Оклахома Сити удължи серията си от победи до пет и стана първият отбор в НБА този сезон, който спечели 50 мача.

Дезмънд Бейн отбеляза 30 точки с 10 от 17 стрелби, а Орландо удържа победата си над домакина Минесота със 119:92.

Паоло Банчеро записа дабъл-дабъл с 25 точки и 15 борби за Орландо, който спечели третия си пореден мач. Джейлън Съгс добави 14 точки и вкара три тройки.

Кауай Леонард отбеляза 28 точки, Дариус Гарланд и Бенедикт Матюрин добавиха по 21

и Лос Анджелис Клипърс наваксаха изоставане от 19 точки през първото полувреме, за да победи домакина Мемфис със 123:120.