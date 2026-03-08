БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Спорт
"Мрежите" прекъснаха серия от десет поредни загуби.

Бруклин обърна Детройт в НБА
Майкъл Портър-младши имаше 30 точки и 13 борби, а гостуващите Бруклин Нетс се възстановиха от 23-точкова разлика, за да изненадат Детройт Пистънс със 107:105 в събота, прекъсвайки серия от 10 загуби.

Зиаре Уилямс имаше 23 точки за победителите, Ноа Клауни вкара 16, а Дейрон Шарп добави 13.

Шай Гилджъс-Александър отбеляза 27 точки, включително тройка в последната минута, за да донесе на Оклахома Сити Тъндър победа у дома над Голдън Стейт със 104:97.

Играейки без Стеф Къри, Моузес Муди и Уил Ричард, наред с други, Уориърс все пак затрудниха Тъндър до краен предел. Гуи Сантос поведе Голдън Стейт с 22 точки и 11 борби.

Оклахома Сити удължи серията си от победи до пет и стана първият отбор в НБА този сезон, който спечели 50 мача.

Дезмънд Бейн отбеляза 30 точки с 10 от 17 стрелби, а Орландо удържа победата си над домакина Минесота със 119:92.

Паоло Банчеро записа дабъл-дабъл с 25 точки и 15 борби за Орландо, който спечели третия си пореден мач. Джейлън Съгс добави 14 точки и вкара три тройки.

Кауай Леонард отбеляза 28 точки, Дариус Гарланд и Бенедикт Матюрин добавиха по 21

и Лос Анджелис Клипърс наваксаха изоставане от 19 точки през първото полувреме, за да победи домакина Мемфис със 123:120.

