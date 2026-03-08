БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист постигна комфортна победа над Миньор Перник

Спорт
Шампионите допуснаха 21 поредни точки, но все пак стигнаха до успеха.

Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Рилски спортист победи Миньор Перник с 89:77 (27:23, 23:13, 22:13, 17:28) в мач от 23-ия кръг на Националната баскетболна лига.

Срещата в зала "Арена СамЕлион" в Самоков започна с кош на Алекс Уандие, но домакините отговориха мигновено с поднасяне на Алън Арнет. Гостите поведоха с 10:9 с кош на Остин Прайс след серия от 6 поредни точки. Домакините стигнаха до обрат и взеха първата четвърт с 27:23, след точна стрелба на Чавдар Костов.

През по-голяма част от втория период перничани бяха на едно владение разстояние от опонента, но така и не успяха да стигнат до равенство. Самоковци завършиха частта със серия от 12 поредни точки и на почивката се оттеглиха с преднина от 14 точки, след 5 поредни на Александър Георгиев - 50:36.

След паузата авансът на шампионите продължи да расте и преди заключителните 10 минути баскетболистите в бяло водеха с 23 точки при резултат 72:49.

Финалната част започна с 8 поредни точки за домакините, което им осигури рекордния за срещата аванс от 31 точки. Играчите на Ивица Вукотич обаче отговориха с 21 последнователни точки, преди Деян Карамфилов да застане на наказателната линия и да прекъсне серията. Все пак самоковци стигнаха до успеха след

Най-резултатен бе Александър Георгиев с 19 точки. Майк Едуърдс записа дабъл-дабъл с 15 пункта и 10 борби. За гостите Лазар Станкович бе най-резултатен със 17 точки и 10 борби.

Рилски спортист оглави класирането с актив от 17 победи и 4 загуби. Миньор е 7-и в подреждането с баланс от 9 успеха и 12 поражения.

