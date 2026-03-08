Рилски спортист постигна комфортна победа над Миньор Перник

Рилски спортист победи Миньор Перник с 89:77 (27:23, 23:13, 22:13, 17:28) в мач от 23-ия кръг на Националната баскетболна лига.

Срещата в зала "Арена СамЕлион" в Самоков започна с кош на Алекс Уандие, но домакините отговориха мигновено с поднасяне на Алън Арнет. Гостите поведоха с 10:9 с кош на Остин Прайс след серия от 6 поредни точки. Домакините стигнаха до обрат и взеха първата четвърт с 27:23, след точна стрелба на Чавдар Костов.

През по-голяма част от втория период перничани бяха на едно владение разстояние от опонента, но така и не успяха да стигнат до равенство. Самоковци завършиха частта със серия от 12 поредни точки и на почивката се оттеглиха с преднина от 14 точки, след 5 поредни на Александър Георгиев - 50:36.

След паузата авансът на шампионите продължи да расте и преди заключителните 10 минути баскетболистите в бяло водеха с 23 точки при резултат 72:49.

Финалната част започна с 8 поредни точки за домакините, което им осигури рекордния за срещата аванс от 31 точки. Играчите на Ивица Вукотич обаче отговориха с 21 последнователни точки, преди Деян Карамфилов да застане на наказателната линия и да прекъсне серията. Все пак самоковци стигнаха до успеха след

Най-резултатен бе Александър Георгиев с 19 точки. Майк Едуърдс записа дабъл-дабъл с 15 пункта и 10 борби. За гостите Лазар Станкович бе най-резултатен със 17 точки и 10 борби.

Рилски спортист оглави класирането с актив от 17 победи и 4 загуби. Миньор е 7-и в подреждането с баланс от 9 успеха и 12 поражения.