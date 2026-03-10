Глобиха Лука Дончич с 50 хиляди долара за жест към съдия

Плеймейкърът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич бе глобен с 50 хиляди щатски долара заради „неподходящ и непрофесионален жест“ към съдия, съобщиха от Националната баскетболна асоциация (НБА).

Luka Doncic fined $50K for hitting the referees with the money gesture after they missed a call



pic.twitter.com/ZQy6dNzgYM https://t.co/q2x8TbkNjB — Hater Report (@HaterReport) March 10, 2026

Словенският баскетболист направи жеста по време на двубоя срещу Ню Йорк Никс в неделя, спечелен от

"езерняците“ със 110:97.

Ситуацията се разигра при 4:35 минути до края на третата четвърт, когато Дончич зае позиция под собствения си кош и застана на пътя на съперников играч. Гардът на Лейкърс очакваше съдиите да отсъдят нарушение в полза на неговия отбор, но след като сигнал не последва, той реагира емоционално и показа жеста, известен като "знак за пари“.

27-годишният Дончич прави силен сезон в НБА. Той е лидер в лигата по отбелязани точки средно на мач с 32,5, както и трети по асистенции с 8,4.

В срещата срещу Ню Йорк Никс словенецът се отличи с 35 точки, 8 борби и 4 асистенции.