БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:25 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лос Анджелис Клипърс изравни баланса си след успех над Ню Йорк Никс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

Кауай Ленард се отличи с 29 точки.

Кауай Ленард
Снимка: БТА
Слушай новината

Кауай Ленард отбеляза 29 точки и изведе Лос Анджелис Клипърс до победа със 126:118 над Ню Йорк Никс в мач от редовния сезон на НБА. Успехът позволи на тима от Лос Анджелис за първи път от ноември да изравни баланса си между победи и загуби, което е показател за сериозното подобрение във формата му.

Клипърс вече заемат осмото място в Западната конференция с актив от 32 победи и 32 поражения, след като започнаха сезона много трудно – с едва шест успеха в първите си 27 мача. Никс пък са трети на Изток с баланс 41-25.

За Ленард това беше 42-ри пореден двубой с поне 20 отбелязани точки – втората най-дълга активна серия в лигата. Бенедикт Матюрин добави 28 точки за победителите, Дариъс Гарланд се отчете с 23, а Дерик Джоунс Джуниър и Брук Лопес допринесоха с по 16.

Най-резултатен за Ню Йорк беше Карл-Антъни Таунс с 35 точки и 12 борби, докато Джейлън Брънсън завърши с 28 точки и 8 асистенции. Оу Джи Ануноби добави още 22 точки.

В друг зрелищен двубой Шей Гилджъс-Александър реализира решаваща тройка 2,7 секунди преди края и донесе победата на Оклахома Сити Тъндър над Денвър Нъгетс със 129:126. Канадецът изравни легендарния рекорд на Уилт Чембърлейн за най-много поредни мачове с поне 20 точки – 126.

Гилджъс-Александър се превърна и едва във втория играч в историята на НБА, записал поне 35 точки и 15 асистенции в мач без нито една грешка.

Джейлин Уилямс помогна с дабъл-дабъл от 29 точки и 12 борби, като реализира 7 тройки от 11 опита. Ей Джей Мичъл добави 24 точки за успеха на Тъндър.

За Денвър Никола Йокич завърши с пореден трипъл-дабъл – 32 точки, 14 борби и 13 асистенции, което е 188-ият в кариерата на сръбския център. Тим Хардауей Джуниър вкара 28 точки, а Арън Гордън се отчете с 23 точки и 10 борби.

Междувременно Джеймс Хардън записа ново историческо постижение. Той реализира 21 точки и премина границата от 29 000 точки в кариерата си, превръщайки се в деветия играч в историята на НБА с подобно постижение. Неговият Кливланд Кавалиърс победи Филаделфия 76ърс със 115:101.

Юта Джаз също записа победа, надделявайки със 119:116 над Голдън Стейт Уориърс, които бяха без голяма част от основните си играчи. Брайс Сенсабо отбеляза 21 точки, Кайл Филиповски се отличи с дабъл-дабъл от 19 точки и 15 борби, а Елайджа Харклес добави 16 точки от резервната скамейка.

За Уориърс най-резултатен беше Де’Антъни Мелтън с 22 точки, докато Ги Сантос и Брандън Поджемски допринесоха съответно с 15 и 14 точки.

Бруклин Нетс пък постигна втора поредна победа, след като се наложи над Мемфис Гризлис със 126:115.

#НБА 2025/2026 # Лос Анджелис Клипърс #Ню Йорк Никс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
5
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: НБА

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас
Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас
Бруклин обърна Детройт в НБА Бруклин обърна Детройт в НБА
Чете се за: 01:50 мин.
ЛеБрон Джеймс постави нов рекорд при загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Денвър Нъгетс ЛеБрон Джеймс постави нов рекорд при загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Денвър Нъгетс
Чете се за: 05:47 мин.
Оклахома Сити Тъндър спечели трудно гостуването си срещу Ню Йорк Никс Оклахома Сити Тъндър спечели трудно гостуването си срещу Ню Йорк Никс
Чете се за: 06:22 мин.
Трета поредна победа за Лос Анджелис Лейкърс Трета поредна победа за Лос Анджелис Лейкърс
Чете се за: 02:27 мин.
Янис Антетокумпо се завърна с "дабъл дабъл", но Милуоки Бъкс загуби у дома от Бостън Селтикс Янис Антетокумпо се завърна с "дабъл дабъл", но Милуоки Бъкс загуби у дома от Бостън Селтикс
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ) Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи "Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Външно: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ