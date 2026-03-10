Лос Анджелис Клипърс изравни баланса си след успех над Ню Йорк Никс

Кауай Ленард отбеляза 29 точки и изведе Лос Анджелис Клипърс до победа със 126:118 над Ню Йорк Никс в мач от редовния сезон на НБА. Успехът позволи на тима от Лос Анджелис за първи път от ноември да изравни баланса си между победи и загуби, което е показател за сериозното подобрение във формата му.

Клипърс вече заемат осмото място в Западната конференция с актив от 32 победи и 32 поражения, след като започнаха сезона много трудно – с едва шест успеха в първите си 27 мача. Никс пък са трети на Изток с баланс 41-25.

За Ленард това беше 42-ри пореден двубой с поне 20 отбелязани точки – втората най-дълга активна серия в лигата. Бенедикт Матюрин добави 28 точки за победителите, Дариъс Гарланд се отчете с 23, а Дерик Джоунс Джуниър и Брук Лопес допринесоха с по 16.

Най-резултатен за Ню Йорк беше Карл-Антъни Таунс с 35 точки и 12 борби, докато Джейлън Брънсън завърши с 28 точки и 8 асистенции. Оу Джи Ануноби добави още 22 точки.

В друг зрелищен двубой Шей Гилджъс-Александър реализира решаваща тройка 2,7 секунди преди края и донесе победата на Оклахома Сити Тъндър над Денвър Нъгетс със 129:126. Канадецът изравни легендарния рекорд на Уилт Чембърлейн за най-много поредни мачове с поне 20 точки – 126.

Гилджъс-Александър се превърна и едва във втория играч в историята на НБА, записал поне 35 точки и 15 асистенции в мач без нито една грешка.

Джейлин Уилямс помогна с дабъл-дабъл от 29 точки и 12 борби, като реализира 7 тройки от 11 опита. Ей Джей Мичъл добави 24 точки за успеха на Тъндър.

За Денвър Никола Йокич завърши с пореден трипъл-дабъл – 32 точки, 14 борби и 13 асистенции, което е 188-ият в кариерата на сръбския център. Тим Хардауей Джуниър вкара 28 точки, а Арън Гордън се отчете с 23 точки и 10 борби.

Междувременно Джеймс Хардън записа ново историческо постижение. Той реализира 21 точки и премина границата от 29 000 точки в кариерата си, превръщайки се в деветия играч в историята на НБА с подобно постижение. Неговият Кливланд Кавалиърс победи Филаделфия 76ърс със 115:101.

Юта Джаз също записа победа, надделявайки със 119:116 над Голдън Стейт Уориърс, които бяха без голяма част от основните си играчи. Брайс Сенсабо отбеляза 21 точки, Кайл Филиповски се отличи с дабъл-дабъл от 19 точки и 15 борби, а Елайджа Харклес добави 16 точки от резервната скамейка.

За Уориърс най-резултатен беше Де’Антъни Мелтън с 22 точки, докато Ги Сантос и Брандън Поджемски допринесоха съответно с 15 и 14 точки.

Бруклин Нетс пък постигна втора поредна победа, след като се наложи над Мемфис Гризлис със 126:115.