3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Янис Антетокумпо се завърна с "дабъл дабъл", но Милуоки Бъкс загуби у дома от Бостън Селтикс

Антетокумпо, който игра за първи път от 23 януари, бе най-полезен за своя отбор с 19 точки и 11 борби.

янис антетокумпо завърна дабъл дабъл милуоки бъкс загуби дома бостън селтикс
Снимка: БГНЕС
Янис Антетокумпо се завърна на игрището, след като пропусна 15 мача заради разтежение на десния прасец, но неговият Милуоки Бъкс загуби с 81:108 от гостуващия Бостън Селтикс в среща от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Антетокумпо, който игра за първи път от 23 януари, бе най-полезен за своя отбор с 19 точки и 11 борби, но усилията му не бяха достатъчни за краен успех.

Разтежение на десния прасец попречи на гръцкия национал да играе в продължение на три седмици и през декември. Той е пропуснал рекордните 29 мача този сезон, 23 от които поради проблеми с прасеца. Бъкс са с резултат 15-15 с Антетокумпо и 11-18 без него.

Пейтън Причард бе най-резултатен за победата на Селтикс с 25 точки, а новакът Уго Гонсалес завърши с рекордните си в кариерата 18 точки и 16 борби.

Джамал Мъри отбеляза 45 точки и даде осем асистенции за победата на Денвър като гост на Юта със 128:125. Мъри завърши с 8 коша от 13 опита от тройката, за да помогне на Денвър да прекъсне серия от две загуби. Никола Йокич записа 22 точки, 12 борби и пет асистенции за Нъгетс, а Джулиан Строутър добави 15 точки. Кийонте Джордж бе най-резултатен за Юта с 36 точки.

Алперен Шенгюн блесна с 32 точки, а Кевин Дюрант добави 30 за победата на гостуващия Хюстън над Вашингтон със 123:118. Билал Кулибали отбеляза рекордните си за сезона 23 точки и вкара пет тройки за Уизардс, които вече загубиха пет поредни мача.

Лос Анджелис Клипърс надигра Голдън Стейт със 114:101 в друга среща от тази нощ. Кауай Ленард вкара най-много точки в мача - 23 за 29 минути, петима съотборници се включиха с двуцифрен брой точки за Лос Анджелис Клипърс, който навакса 17-точков пасив, за да стигне до успеха в Сан Франциско.

Брандин Поджиемски бе най-резултатният играч на Голдън Стейт с 22 точки, 20 от които през първото полувреме, но Уориърс играха без основни играчи като Стеф Къри, Джими Бътлър и Кристапс Порзингис и допуснаха пета загуба от последните си седем мача.

