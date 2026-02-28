БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Оклахома оцеля в дуела с Денвър

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Действащите шампиони в НБА се нуждаеха от продължение, за да сломят Нъгетс.

Оклахома оцеля в дуела с Денвър
Чет Холмгрен реализира 15 точки и овладя рекордните в кариерата му 21 борби, а Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 36 точки при завръщането си от контузия, допринасяйки за победата на Оклахома Сити Тъндър над Денвър Нъгетс със 127:121 след продължение в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Гилджъс-Алекзандър игра в първи мач от 3 февруари насам, когато се контузия, а Тъндър наваксаха пасив от 16 точки в хода на двубоя. Алекс Карузо добави 12 точки за победителите.

За Денвър Джамал Мъри вкара три тройки в последните 30 секунди, за да завърши с 39. Никола Йокич се отчете с 23 точки, 17 борби и 14 асистенции.

Също след продължение Детройт се наложи над Кливланд със 122:119 като домакин. Джейлън Дюрен отбеляза 33 точки и овладя 16 борби за Пистънс, а Кейд Кънингам се включи с 25 точки, 10 борби и 7 асистенции. Детройт спечели за седми път в последните си осем срещи в НБА.

Бостън спечели убедително домакинството си срещу Бруклин със 148:111 след 28 точки и 11 борби за Никола Вучевич. Селтикс водеха с 6 точки в средата на третата четвърт, като през второто полувреме вкараха 82 срещу 54 точки за Бруклин. Джейлън Браун реализира 28 точки, 7 борби и 9 асистенции за успеха на Бостън.

Кам Спенсър завърши с 25 точки при победата на Мемфис над Далас със 124:105 като гост в друга среща от вечерта в НБА. Поражението беше седмо поредно за Маверикс. Скоти Пипън-младши добави 15 точки за Мемфис, който прекъсна серия от три загуби.

Ню Йорк спечели гостуването си на Милуоки със 127:98 след 27 точки на Джейлън Брънсън. Той вкара 22 от тези 27 точки в първата четвърт, а Оу Джи Ануноби се включи с 24 точки за успеха на Никс. Карл-Антъни Таунс допринесе със 17 точки и 13 борби.

