България гостува на Норвегия във втория си мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029

от БНТ
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Двубоят от група В е тази вечер от 21:00 ч. българско време.

българия гостува норвегия втория мач предварителните квалификации евробаскет 2029
Българският национален отбор за мъже излиза за още една успешна крачка в дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев ще срещне Норвегия в мач от третия кръг в група B. Срещата в „Хьонефос Арена“ започва в 21:00 часа българско време.

Съставът на българите претърпя няколко промени за втория игрови прозорец, в който ще срещнат и Армения. Именно срещу арменците дойде единственият успех в пресявките през ноември, като това се оказа и последният мач за националите. „Трикольорите“ не пазят добри спомени от последното си гостуване на норвежка земя. За последно те имаха визита на скандинавците през 2023 година, когато отстъпиха с 80:86 в третата фаза от предварителните квалификации за европейското първенство през 2025 г. Впоследствие „лъвовете“ взеха реванш на родна земя с 91:69.

Големият отсъстващ от състава ни е Александър Везенков. Лидерът на Олимпиакос се очакваше да бъде на линия за двубоя с норвежците, но контузия, получена по време на финала на Купата на Гърция, го лиши от тази възможност.

„Трикольорите“ няма да разчитат и на Коди Милър-Макинтайър, който за пореден път не бе пуснат от Цървена звезда. Отсъстващите обаче не спират дотук, тъй като поради травми отпаднаха още Константин Костадинов и Борислав Младенов.

За втори пореден игрови прозорец селекционерът ще разчита на Дий Бост. В състава още са Павлин Иванов, Димитър Димитров, Йордан Минчев, Александър Стоименов, Иван Алипиев, Мирослав Васов и Константин Тошков. В редиците на „лъвовете“ след 3-годишна пауза отново личи името на Цветомир Чернокожев. В селекцията на Минчев попаднаха и младите надежди Георги Герганов и Христо Бъчков.

От своя страна съставът на Норвегия също може да се похвали с един успех до този момент в квалификациите. Подобно на българите, баскетболистите на Матиас Екхоф също спечелиха срещу арменците в края на ноември.

Безспорно най-голямото име в редиците на норвежците е Харал Фрей. Гардът представлява Билбао Баскет и към момента е баскетболистът, който играе на най-високото ниво от скандинавците. Друго интересно име е това на Милован Савич. Сърбинът с черногорски корени, който в последните години демонстрира своите умения за норвежкия тим, прекара два сезона в Спартак Плевен, където остави отлични впечатления между 2015 и 2017 година.

Към момента норвежците се явяват и основен конкурент на българите за първото място, даващо право на участие във втория етап от пресявките. Това означава, че мачът на „лъвовете“ със скандинавците може да се окаже ключов за класирането в следващата фаза. Напред продължава и най-добрият отбор, завършил на второ място. За втория етап ще се присъединят и отпадналите осем тима от първия етап на същинските пресявки за Мондиал 2027.

