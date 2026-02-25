Любомир Минчев: Определено ще бъде тежко

България ще играе срещу Норвегия и Армения в следващите си два мача от предквалификациите за Евробаскет 2029.

За националите предстоят гостувания в Хьонефос на 27 ноември (петък) от 21:00 часа и на 2 март (понеделник) от 18:15 часа в в Ереван.

"Тренираме добре. Засега всички сме здрави и всичко е наред", коментира старши треньорът Любомир Минчев за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Определено ще бъде тежко. Няма как да ни бъде лесно нито в единия, нито в другия мач", добави Минчев.

Българите имат една победа в актива си в група B на предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Това поставя националите на втора позиция в класирането.