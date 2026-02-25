БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско

Причините за инцидента все още се изясняват

скиор пострада спускане една пистите банско
Снимка: Архив/БТА
Трагичен инцидент на ски писта край Банско. Днес следобед турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта „Пионер“ над Банско е изгубил контрол над ските си, излязъл е извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво.

На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, мъжът е починал.

Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.

Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско Отравяне с антифриз е най-вероятната причина за смъртта на лешоядите в Котленско
Чете се за: 01:35 мин.
Първите щъркели се появиха над Бургас Първите щъркели се появиха над Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г. Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град" Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град"
Чете се за: 04:42 мин.
Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой
Чете се за: 00:42 мин.

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бус с ученици катастрофира в столичен квартал Бус с ученици катастрофира в столичен квартал
Чете се за: 00:22 мин.
Регионални
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в страните извън ЕС е окончателно След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в страните извън ЕС е окончателно
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Нови обитатели в парка в Белица: Мечките Гордо и Флоренция...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
