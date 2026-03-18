На 34-годишна възраст почина мечката Рада от парка в Белица.

Рада живееше с няколко хронични заболявания, сред които бяха остеоартрит и в двата лакътя и тежки дегенеративни изменения в гръбнака. Преди пет години тя беше диагностицирана и с кожен сарком – доброкачествен тумор на кожата.

От парка споделят, че миналата седмица гледачите й я откриха безжизнена в бърлогата й. Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като причина за смъртта й.

Преди да бъде спасена, Рада е водила тежък живот като танцуваща мечка при частен собственик. Но през май 2006 година е спасена и доведена в парка в Белица, съвместно управляван с Фондация „Бриджит Бардо“.