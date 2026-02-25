Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"

Наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) по проверката за институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан" и "Околчица" не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър. Това се посочва в позиция на прокуратурата.

От СГП допълват, че наблюдаващият прокурор е дал подробни писмени указания на ГДБОП за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите, но сред тях не е това за снемането на обяснения от длъжностното лице и още по-малко с конкретна дата и час - включително 25 фвевруари 2026 г. от 10.00 часа.

От прокуратурата припомнят, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51-вото Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично тяхно задължение.