ИЗВЕСТИЯ

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Проверката обединява три сигнала срещу Емил Дечев

Съдебна палата
Снимка: Архив/БГНЕС
Наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) по проверката за институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан" и "Околчица" не е давал указания да бъда разпитван служебният вътрешен министър. Това се посочва в позиция на прокуратурата.

От СГП допълват, че наблюдаващият прокурор е дал подробни писмени указания на ГДБОП за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите, но сред тях не е това за снемането на обяснения от длъжностното лице и още по-малко с конкретна дата и час - включително 25 фвевруари 2026 г. от 10.00 часа.

От прокуратурата припомнят, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51-вото Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично тяхно задължение.

Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова
Чете се за: 04:15 мин.
Годишна конференция: Представиха доклада за състоянието на въоръжените сили
Чете се за: 01:37 мин.
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
5621
Чете се за: 04:10 мин.
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
Оставиха в ареста мъжа, счупил стъклата на съда във Велинград
Чете се за: 02:05 мин.

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не?
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
