ИЗВЕСТИЯ

"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

Стеф Къри ще отсъства поне още пет мача за Голдън Стейт

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Уориърс ще прегледат отново състоянието на гардa след десет дни

Стеф Къри ще отсъства поне още пет мача за Голдън Стейт
Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще пропусне поне следващите пет срещи на тима в Национална баскетболна асоциация.

От клуба планират нов медицински преглед на 37-годишния гард след десет дни, което означава, че той няма да бъде на разположение за предстоящите двубои срещу Лос Анджелис Клипърс, Хюстън Рокетс, Оклахома Сити Тъндър, Юта Джаз и Чикаго Булс.

Къри не игра и в последните десет мача на „воините“, в които тимът записа четири победи и шест загуби. Първоначално от Голдън Стейт бяха оптимисти, че американецът ще се завърне след паузата за Мача на звездите, но впоследствие е получил дискомфорт по време на тренировка, който е забавил възстановяването му.

"Това е странна контузия. Някак е непредсказуемо как ще се възстанови. Ще отнеме малко повече време. В момента е важен всеки ден и това дали ще мога да имам няколко последователни добри дни. Правя точно това и се надявам да се върна на терена скоро“, заяви Къри, цитиран от ESPN.

В момента Голдън Стейт заема осмата позиция в Западната конференция с баланс 31 победи и 29 загуби и вероятно ще трябва да премине през плей-ин турнира, за да си осигури участие в плейофите.

Освен Къри, извън строя до края на сезона е Джими Бътлър, а Кристапс Порзингис пропусна четвърти пореден мач при загубата от Лос Анджелис Лейкърс със 101:129.

