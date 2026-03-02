Стеф Къри ще отсъства поне още пет мача за Голдън Стейт

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри ще пропусне поне следващите пет срещи на тима в Национална баскетболна асоциация.

От клуба планират нов медицински преглед на 37-годишния гард след десет дни, което означава, че той няма да бъде на разположение за предстоящите двубои срещу Лос Анджелис Клипърс, Хюстън Рокетс, Оклахома Сити Тъндър, Юта Джаз и Чикаго Булс.

Къри не игра и в последните десет мача на „воините“, в които тимът записа четири победи и шест загуби. Първоначално от Голдън Стейт бяха оптимисти, че американецът ще се завърне след паузата за Мача на звездите, но впоследствие е получил дискомфорт по време на тренировка, който е забавил възстановяването му.

"Това е странна контузия. Някак е непредсказуемо как ще се възстанови. Ще отнеме малко повече време. В момента е важен всеки ден и това дали ще мога да имам няколко последователни добри дни. Правя точно това и се надявам да се върна на терена скоро“, заяви Къри, цитиран от ESPN.

В момента Голдън Стейт заема осмата позиция в Западната конференция с баланс 31 победи и 29 загуби и вероятно ще трябва да премине през плей-ин турнира, за да си осигури участие в плейофите.

Освен Къри, извън строя до края на сезона е Джими Бътлър, а Кристапс Порзингис пропусна четвърти пореден мач при загубата от Лос Анджелис Лейкърс със 101:129.