Чикаго се справи с Милуоки у дома в НБА

ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Булс записаха убедителна победа със 120:97 в редовния сезон

Чикаго победи Милуоки със 120:97 като домакин в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Двубоят в "Юнайтед Сентър“ премина под диктовката на домакините, които постепенно натрупаха преднина и не позволиха на съперника да се върне в мача. Успехът е ценен за Чикаго в битката за по-предно класиране в Източната конференция, докато Милуоки продължава да изпитва трудности през настоящата кампания.

В останалите мачове от кръга Ню Йорк победи Сан Антонио със 114:89, Кливланд надделя над Бруклин със 106:102, Минесота се наложи над Денвър със 117:108, Мемфис спечели срещу Индиана със 125:106, Атланта разгроми Портланд със 135:101, Детройт победи Орландо с 106:92, Бостън се справи с Филаделфия със 114:98, Оклахома Сити надви Далас със 100:87, Лос Анджелис Клипърс победи Ню Орлиънс със 137:117, а Лос Анджелис Лейкърс се наложи над Сакраменто със 128:104.

В Източната конференция лидер в Атлантическата дивизия е Бостън с баланс 40 победи и 20 загуби, следван от Ню Йорк (39/22) и Торонто (35/25). В Централната дивизия начело е Детройт (45/14), пред Кливланд (38/24) и Милуоки (26/33). В Югоизточната дивизия Орландо има актив от 31/28, Маями – 32/29, а Атланта – 31/31.

В Западната конференция Лос Анджелис Лейкърс води в Тихоокеанската дивизия с 34/24, пред Финикс (34/26) и Голдън Стейт (31/29). В Югозападната дивизия начело е Сан Антонио (43/17), следван от Хюстън (37/22) и Мемфис (23/36). Оклахома Сити оглавява Северозападната дивизия с 47/15, пред Минесота (38/23) и Денвър (37/24).

#НБА 2025/2026 #Чикаго Булс #Милуоки Бъкс

