Кевин Дюрант: Бих искал да бъда част от отбора на САЩ на Игрите в Лос Анджелис 2028

Баскетболната звезда Кевин Дюрант заяви, че иска да играе за тима на САЩ на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, когато ще бъде на почти 40 години.

Играчът на Хюстън Рокетс разкри, че е казал на директора на американския отбор Грант Хил, че би искал да бъде разгледан като опция за Игрите в Лос Анджелис.

„Не исках просто да махна името си от списъка само заради простия факт, че съм по-възрастен“, сподели той след победата със 125:105 над Юта Джаз в НБА.

„Грант разбира любовта ми към отбора на САЩ. Това е моето семейство. Нивото на любов, което изпитвам към отбора на САЩ и цялата организация там, е несравнимо, така че бих искал да бъда част от това, докато не приключа с играта“, добави той.

Дюрант е спечелил четири поредни златни олимпийски медала с тима на САЩ след Лондон 2012 и е играчът с най-много златни отличия за мъжкия отбор. Той е и водещият реализатор в историята на американския олимпийски баскетбол. Въпреки звездната си кариера досега, Дюрант подчерта, че иска да си осигури място в отбора през 2028 година.