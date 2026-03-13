БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Оклахома записа седма поредна победа.

Оклахома Сити Тъндър - Шей Гилджъс-Александър, Айзея Хартенщайн
Снимка: БТА
Канадската звезда Шей Гилджъс-Александър изигра поредния си силен мач и поведе Оклахома Сити Тъндър към трудна победа над Бостън Селтикс със 104:102 в двубой от редовния сезон на НБА. Гардът завърши с 35 точки и постави впечатляващ рекорд, подобрявайки постижение на легендата Уилт Чембърлейн, което остана недостижимо повече от шест десетилетия.

Гилджъс-Александър вече държи рекорда за най-много поредни мачове с поне 20 отбелязани точки – 127. Серията му започва на 1 ноември 2024 година и надмина досегашния рекорд на Чембърлейн от 126 срещи, поставен между октомври 1961 и януари 1963 година. Канадецът подобри постижението в третата четвърт, когато реализира 20-ата си точка след точен изстрел от средна дистанция.

Въпреки новия рекорд, срещата между Оклахома и Бостън беше изключително оспорвана до последните секунди. Победата на домакините беше подпечатана едва 0.8 секунди преди края, когато Чет Холмгрен реализира два наказателни удара. В последната атака Бостън опита да изравни с тройка, но стрелбата на Пейтън Причард със сирената не намери целта.

С успеха Оклахома записа седма поредна победа и продължава да води убедително в Северозападната дивизия с баланс от 52 победи и 15 загуби, като тимът вече си е осигурил място в плейофите.

Въпреки кадровите проблеми, Бостън се противопостави сериозно. Джейлън Браун беше най-резултатен за „келтите“ с 34 точки, към които добави 7 асистенции и 6 борби. Джейсън Тейтъм пропусна двубоя заради контузия, като от щаба на тима предпочетоха да не рискуват след дългото му възстановяване от проблем с ахилесовото сухожилие.

В друг зрелищен мач Денвър Нъгетс надделя над Сан Антонио Спърс със 136:131 след силен обрат. Джамал Мъри отбеляза 39 точки, а Никола Йокич завърши с трипъл-дабъл – 31 точки, 20 борби и 12 асистенции. Нъгетс наваксаха пасив от 20 точки и решиха мача в последната четвърт, която спечелиха с 42:25. За Сан Антонио Стивън Касъл се отличи с трипъл-дабъл – 30 точки, 11 борби и 10 асистенции. „Шпорите“ бяха без голямата си звезда Виктор Уембаняма, който пропусна срещата заради навехнат глезен.

Финикс Сънс постигна четвърта поредна победа след успех над Индиана Пейсърс със 123:108. Девин Букър изигра ключова роля с 43 точки, а Джейлън Грийн добави 36. Победата изкачи Финикс на седмо място в Западната конференция. Индиана пък продължи тежката си серия и записа 11-а поредна загуба.

Детройт Пистънс също се поздрави с убедителен успех, след като надви Филаделфия 76ърс със 131:109. Седем играчи на домакините завършиха с двуцифрен точков актив, а най-резултатен беше Дънкан Робинсън с 19 точки.

Маями Хийт победи Милуоки Бъкс със 112:105 и записа седми пореден успех. Пеле Ларсон отбеляза рекордните за кариерата си 28 точки, а Бам Адебайо добави 21. Победата задържа Маями в челната шестица на Източната конференция.

Атланта Хоукс също продължи силната си серия, след като се наложи над Бруклин Нетс със 108:97. Джейлън Джонсън се отличи с 21 точки, 9 борби и 9 асистенции, а осмата поредна победа изкачи Атланта до осмото място на Изток.

Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета Турция свали трета иранска ракета
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:42 мин.
По света
