Шей Гилджъс-Александър подобри 63-годишен рекорд на Уилт Чембърлейн

Канадската звезда Шей Гилджъс-Александър изигра поредния си силен мач и поведе Оклахома Сити Тъндър към трудна победа над Бостън Селтикс със 104:102 в двубой от редовния сезон на НБА. Гардът завърши с 35 точки и постави впечатляващ рекорд, подобрявайки постижение на легендата Уилт Чембърлейн, което остана недостижимо повече от шест десетилетия.

Гилджъс-Александър вече държи рекорда за най-много поредни мачове с поне 20 отбелязани точки – 127. Серията му започва на 1 ноември 2024 година и надмина досегашния рекорд на Чембърлейн от 126 срещи, поставен между октомври 1961 и януари 1963 година. Канадецът подобри постижението в третата четвърт, когато реализира 20-ата си точка след точен изстрел от средна дистанция.

Въпреки новия рекорд, срещата между Оклахома и Бостън беше изключително оспорвана до последните секунди. Победата на домакините беше подпечатана едва 0.8 секунди преди края, когато Чет Холмгрен реализира два наказателни удара. В последната атака Бостън опита да изравни с тройка, но стрелбата на Пейтън Причард със сирената не намери целта.

С успеха Оклахома записа седма поредна победа и продължава да води убедително в Северозападната дивизия с баланс от 52 победи и 15 загуби, като тимът вече си е осигурил място в плейофите.

Въпреки кадровите проблеми, Бостън се противопостави сериозно. Джейлън Браун беше най-резултатен за „келтите“ с 34 точки, към които добави 7 асистенции и 6 борби. Джейсън Тейтъм пропусна двубоя заради контузия, като от щаба на тима предпочетоха да не рискуват след дългото му възстановяване от проблем с ахилесовото сухожилие.

В друг зрелищен мач Денвър Нъгетс надделя над Сан Антонио Спърс със 136:131 след силен обрат. Джамал Мъри отбеляза 39 точки, а Никола Йокич завърши с трипъл-дабъл – 31 точки, 20 борби и 12 асистенции. Нъгетс наваксаха пасив от 20 точки и решиха мача в последната четвърт, която спечелиха с 42:25. За Сан Антонио Стивън Касъл се отличи с трипъл-дабъл – 30 точки, 11 борби и 10 асистенции. „Шпорите“ бяха без голямата си звезда Виктор Уембаняма, който пропусна срещата заради навехнат глезен.

Финикс Сънс постигна четвърта поредна победа след успех над Индиана Пейсърс със 123:108. Девин Букър изигра ключова роля с 43 точки, а Джейлън Грийн добави 36. Победата изкачи Финикс на седмо място в Западната конференция. Индиана пък продължи тежката си серия и записа 11-а поредна загуба.

Детройт Пистънс също се поздрави с убедителен успех, след като надви Филаделфия 76ърс със 131:109. Седем играчи на домакините завършиха с двуцифрен точков актив, а най-резултатен беше Дънкан Робинсън с 19 точки.

Маями Хийт победи Милуоки Бъкс със 112:105 и записа седми пореден успех. Пеле Ларсон отбеляза рекордните за кариерата си 28 точки, а Бам Адебайо добави 21. Победата задържа Маями в челната шестица на Източната конференция.

Атланта Хоукс също продължи силната си серия, след като се наложи над Бруклин Нетс със 108:97. Джейлън Джонсън се отличи с 21 точки, 9 борби и 9 асистенции, а осмата поредна победа изкачи Атланта до осмото място на Изток.