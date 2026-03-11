Бам Адебайо: Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво

Центърът на Маями Хийт Бам Адебайо произведе един от най-запомнящите се моменти в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), когато отбеляза 83 точки при победата на тима от Флорида срещу Вашингтон Уизърдс със 150:129.

28-годишният американец влезе в историята на лигата, нареждайки се единствено зад легендарния Уилт Чембърлейн и неговите 100 точки за Филаделфия Уориърс срещу Ню Йорк Никс на 2 март 1962 година.

„Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво. Най-важното беше да остана спокоен, да запазя самообладание и да разбера, че мога да направя нещо специално. Не мислех, че ще стигна до 83, но да преживея този момент е невероятно, а дори успях да го направя у дома, пред майка си, пред моите хора, пред домакинските фенове - това е следа в историята, която ще бъде запомнена завинаги“, каза след мача Бам Адебайо.

Центърът завърши срещата със стрелба 20 от 43 от игра, 36 от 43 от наказателната линия и със 7 от 22 от тройката. С броя си опити от игра и след нарушения той се постави рекорди за НБА, а 31-те точки в първата четвърт и 43-те до полувремето се превърнаха в клубни рекорди за Маями.

Най-високото постижение в един мач на Адебайо до момента бяха 41 точки, които той успя да подобри още преди полувремето.

„Това беше невероятна вечер. Очевидно сме благословени да сме част от много големи моменти в тази зала. Този току-що се случи. Моментите се случват и съм благодарен, че бяхме част от този и го видяхме на живо“, добави старши треньорът на „горещите“ Ерик Сполстра.

Рекордното представяне на Адебайо не остана незабелязано и от звездите в НБА, които по същото време участваха в собствени мачове.

„Погледнах статистиката. Беше лудо - 40 изстрела, 40 наказателни удара, 20 тройки, това изисква много издръжливост. Нужна е много енергия да излезеш там и да отправиш толкова изстрели и да вкараш повечето от тях, да поставиш рекорд и да задминеш Коби като втория най-резултатен играч в баскетболен мач в историята. Поздравления за него, това е огромно постижение и нещо, за което ще говорим винаги“, заяви съотборникът му в националния отбор на САЩ Кевин Дюрант.

Напускайки залата след мача, Бам Адебайо все още не можеше да повярва какво се е случило. Той никога не успя да се срещне с идола си Коби Брайънт, който загина трагично в катастрофа с хеликоптер през 2020 година, но състезателят на Маями мислеше за неговия рекорд от 81 точки, който точно беше подобрил.