БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бам Адебайо: Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Центърът на Маями Хийт сподели радостта си, след като отбеляза 83 точки в един мач.

Бам Адебайо Маями Хийт
Снимка: БТА
Слушай новината

Центърът на Маями Хийт Бам Адебайо произведе един от най-запомнящите се моменти в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), когато отбеляза 83 точки при победата на тима от Флорида срещу Вашингтон Уизърдс със 150:129.

28-годишният американец влезе в историята на лигата, нареждайки се единствено зад легендарния Уилт Чембърлейн и неговите 100 точки за Филаделфия Уориърс срещу Ню Йорк Никс на 2 март 1962 година.

„Уилт, аз и след това Коби. Звучи налудничаво. Най-важното беше да остана спокоен, да запазя самообладание и да разбера, че мога да направя нещо специално. Не мислех, че ще стигна до 83, но да преживея този момент е невероятно, а дори успях да го направя у дома, пред майка си, пред моите хора, пред домакинските фенове - това е следа в историята, която ще бъде запомнена завинаги“, каза след мача Бам Адебайо.

Центърът завърши срещата със стрелба 20 от 43 от игра, 36 от 43 от наказателната линия и със 7 от 22 от тройката. С броя си опити от игра и след нарушения той се постави рекорди за НБА, а 31-те точки в първата четвърт и 43-те до полувремето се превърнаха в клубни рекорди за Маями.

Най-високото постижение в един мач на Адебайо до момента бяха 41 точки, които той успя да подобри още преди полувремето.

„Това беше невероятна вечер. Очевидно сме благословени да сме част от много големи моменти в тази зала. Този току-що се случи. Моментите се случват и съм благодарен, че бяхме част от този и го видяхме на живо“, добави старши треньорът на „горещите“ Ерик Сполстра.

Рекордното представяне на Адебайо не остана незабелязано и от звездите в НБА, които по същото време участваха в собствени мачове.

„Погледнах статистиката. Беше лудо - 40 изстрела, 40 наказателни удара, 20 тройки, това изисква много издръжливост. Нужна е много енергия да излезеш там и да отправиш толкова изстрели и да вкараш повечето от тях, да поставиш рекорд и да задминеш Коби като втория най-резултатен играч в баскетболен мач в историята. Поздравления за него, това е огромно постижение и нещо, за което ще говорим винаги“, заяви съотборникът му в националния отбор на САЩ Кевин Дюрант.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


Напускайки залата след мача, Бам Адебайо все още не можеше да повярва какво се е случило. Той никога не успя да се срещне с идола си Коби Брайънт, който загина трагично в катастрофа с хеликоптер през 2020 година, но състезателят на Маями мислеше за неговия рекорд от 81 точки, който точно беше подобрил.

„Това е невероятен момент - да съм в компанията на някого, когото съм идолизирал докато израствах“, каза Адебайо.

Свързани статии:

Историческо постижение в НБА: Бам Адебайо отбеляза 83 точки за успех на Маями Хийт
Историческо постижение в НБА: Бам Адебайо отбеляза 83 точки за успех на Маями Хийт
Баскетболистът стана вторият най-резултатен играч в мач от НБА.
Чете се за: 05:55 мин.
# Уилт Чембърлейн #Бам Адебайо #Маями Хийт #Коби Брайънт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
1
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
2
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
3
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
4
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
5
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
6
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Баскетбол

Таня Гатева: Искаме да покажем какво представлява женският баскетбол
Таня Гатева: Искаме да покажем какво представлява женският баскетбол
Историческо постижение в НБА: Бам Адебайо отбеляза 83 точки за успех на Маями Хийт Историческо постижение в НБА: Бам Адебайо отбеляза 83 точки за успех на Маями Хийт
Чете се за: 05:55 мин.
Липсата на Везенков не спря Олимпиакос да отстреля Париж (ВИДЕО) Липсата на Везенков не спря Олимпиакос да отстреля Париж (ВИДЕО)
Чете се за: 04:17 мин.
Глобиха Лука Дончич с 50 хиляди долара за жест към съдия Глобиха Лука Дончич с 50 хиляди долара за жест към съдия
Чете се за: 01:32 мин.
Георги Глушков: Надявам се хората да дойдат и да подкрепят националките в Пловдив Георги Глушков: Надявам се хората да дойдат и да подкрепят националките в Пловдив
Чете се за: 01:35 мин.
Везенков отпадна за мача с Париж Баскет Везенков отпадна за мача с Париж Баскет
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки 1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Следващият кръг от преговорите за мир в Украйна може да се проведе...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ