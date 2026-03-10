БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Липсата на Везенков не спря Олимпиакос да отстреля Париж (ВИДЕО)

Гърците демонстрираха мощта си за две поред в Евролигата.

липсата везенков спря олимпиакос отстреля париж видео
Олимпиакос намери пътя към втория пореден успех в Евролигата. Селекцията на Йоргос Барцокас сразиха Париж със 104:87 в изтеглена среща от 34-ия кръг, изиграна в "Адидас Арена". Гърците отново се лишиха от услугите на Александър Везенков, който пътува за френската столица, но не попадна в групата, тъй като продължава да се възстановява от контузията в гърба. "Червено-белите" държаха съдбата в ръцете си през целия мач, стопирайки серията от три последователни верни стъпки на състава, воден от Франческо Табелини. Двата отбора сътвориха стрелбище, след като тимът от Пирея отбеляза 17 точни стрелби зад дъгата срещу 14 за своя съперник.

Действащите шампиони на Гърция се изкачиха до второто място във временното класиране с 20 победи и 10 загуби, а французите се заемат 16-та позиция с 11 успеха и 19 поражения. На 12 март (четвъртък) Олимпиакос ще има визита на Монако, докато парижани ще домакинстват на АСВЕЛ Вильорбан.

Точните стрелби зад дъгата, дело на Тайлър Дорси и Алек Питърс, поставиха гостите на лидерската позиция за отрицателно време в дебютните минути. Далтън Хоумс направи опит за подобаващ отговор от страна на домакините и тези планове бяха реализирани до известна степен, но нападението на гърците действаше безотказно по пътя към аванс от 11 точки в откриващия период.

Еван Фурние и Донта Хол поеха щафетата за „червено-белите“, които продължиха като по учебник в офанзивен план, поддържайки двуцифрена разлика. Макар че Джъстин Робинсън и Надир Хифи да събудиха французите от нокдауна, тимът от Пирея напомни за атомното си нападение и се прибра в съблекалнята при 63:55.

Парижани показаха зъби и на старта на третата част, когато мечтите за обрат отново започна да изглежда все по-реална. Действащите шампиони на Гърция веднага взеха мерки със съдействието на Никола Милутинов, Питърс и Дорси, за да влязат отново в релси, извоювайки си 16-точки след 30 минути игрово време.

Джаред Родън и Робинсон дадоха последни надежди на домакините, че имат шанс за нов щурм в откриващите моменти на заключителната четвърт. Макар и трудностите, които изпитваха в офанзивен план, Фурние и Дорси се погрижиха до финалната сирена да няма изненада.

Тайлър Дорси се разписа с 24 точки за гърците, включително и с 4 успешни стрелби зад арката, както и с 5 асистенции. Алек Питърс го последва с 18 точки, от които 4 точни шута от далечна дистанция. Еван Фурние наниза 17, Кори Джоузеф и Донтей Хол оставиха на сметката си по 10.

Джъстин Робинсон отговори с 18 точки и 9 асистенции за Париж. Надир Хифи реализира 15, Джаред Родън отбеляза 14 точки, Далтън Хоумс завърши с 11.

