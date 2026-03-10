БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Глушков: Надявам се хората да дойдат и да подкрепят националките в Пловдив

Президентът на БФБаскетбол очаква победа срещу Азербайджан и силно представяне в решителните мачове срещу Украйна и Черна гора

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков сподели очакванията си преди предстоящите двубои на женския национален отбор в квалификациите за Евробаскет 2027

В следващите дни българските баскетболистки ще изиграят три срещи от група Е на пресявките. Първите два мача са домакинства в зала "Колодрума“ в Пловдив - срещу Азербейджан на 11 март и срещу Украйна на 14 март, като и двата двубоя започват в 19:00 часа. На 17 март "лъвиците“ ще гостуват на Черна гора в град Бар.

Глушков изрази оптимизъм преди първия мач и подчерта важността на подкрепата от трибуните.

"Имаме нова състезателка. Аз ходих на първата тренировка. Днес имат още една. Надявам се за утрешния мач да бъдат готови. Решителният двубой ще бъде малко по‑нататък. Те са два – срещу Украйна и срещу Черна гора. Надявам се хората да дойдат в залата и да видят нашите момичета. Разчитам на успех утре и да станат компактен отбор за следващия двубой“, заяви той пред Basketball.bg.

Женският национален отбор на България се представя силно до момента в квалификационната група, като има актив от три победи от три мача и заема еднолично първото място в класирането.

