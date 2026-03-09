Балкан не се огъна пред Академик

Балкан продължава да е под пара в Sesame НБЛ по пътя към четвъртия пореден успех. Съставът на Васил Христов сломи Академик Бултекс 99 с 91:77 в мач от 23-ия кръг. В зала "Сила" балканци държаха нещата под контрол в немалка част от срещата и на няколко пъти отблъснаха щурма на баскетболистите, водени от Йордан Иванов. По този начин "зелените" спечелиха и трите двубоя срещу пловдивския тим през сезона в родния елит.

Официален дебют за тима от Ботевград направи Тадж Грийн, който е и последното ново попълнение. От своя страна домакините останаха без Обрад Томич и Джакез Йоу, тъй като и двамата натрупаха по 5 лични нарушения.

Балканци остават еднолично на върха във временното класиране с 18 победи и 3 загуби, а отборът от Пловдив продължава да заема осмото място с 8 успеха и 13 поражения. На 14 март (събота) Балкан ще домакинства на другия тим от Пловдив - Локомотив, докато Академик ще има визита на Миньор 2015.

Димитър Димитров и Демонд Робинсън доведоха до бързо лидерство за гости в началните минути. Васил Бачев въдвори ред в редиците на домакините, давайки им надежди за обрат, но балканци имаха отговор в офанзивен план, за да си осигурят актив от 4 точки в края на дебютната част.

Нападението на „зелените“ вървеше по учебник и на старта на втория период, в който дойде ред и на първата двуцифрена преднина, изкована от Тадж Грийн, Илиян Пищиков и Тошков. Бачев отново бе константата, която даваше надежди на отбора от Пловдив, че има сили за нов щурм. Последва рецитал на Димитров и тимът от Ботевград преодоля всички колебания, за да се прибере в съблекалнята при 53:40.

Аргументите на гостите се оказаха по-солидни в нападение и в началото на третата десетка. За пореден път пловдивският тим отказа да развее бялото знаме и интригата внезапно се завърна чрез Джакез Йоу, Николай Михайлов и Бачев, но и този път „зелените“ не се огънаха, повеждайки с 3 точки след 30 минути игра.

Балканци набраха още по-добра инерция на старта на последната част, когато отново си върнаха усещането за двуцифрена разлика. Пореден щурм, подхванат от Обрад Томич, Михайлов и Бачев, остави частични надежди на домакините за нещо повече. Травис МакКонико и Робинсън обаче ги отказаха от всякакви намерения за успех, довършвайки започнатото за „зелените“.

Травис МакКонико поведе Балкан към успеха със своите 22 точки и 8 асистенции. Димитър Димитров се разписа с 19, Демонд Робинсън регистрира 14 точки и 13 борби.

Васил Бачев се отличи за Академик с 25 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Николай Михайлов финишира с 16 и 8 борби, Джакез Йоу реализира 11.