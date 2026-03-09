БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балкан не се огъна пред Академик

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Балканци продължават да са под пара в НБЛ.

балкан огъна академик
Снимка: balkan-basket.com
Слушай новината

Балкан продължава да е под пара в Sesame НБЛ по пътя към четвъртия пореден успех. Съставът на Васил Христов сломи Академик Бултекс 99 с 91:77 в мач от 23-ия кръг. В зала "Сила" балканци държаха нещата под контрол в немалка част от срещата и на няколко пъти отблъснаха щурма на баскетболистите, водени от Йордан Иванов. По този начин "зелените" спечелиха и трите двубоя срещу пловдивския тим през сезона в родния елит.

Официален дебют за тима от Ботевград направи Тадж Грийн, който е и последното ново попълнение. От своя страна домакините останаха без Обрад Томич и Джакез Йоу, тъй като и двамата натрупаха по 5 лични нарушения.

Балканци остават еднолично на върха във временното класиране с 18 победи и 3 загуби, а отборът от Пловдив продължава да заема осмото място с 8 успеха и 13 поражения. На 14 март (събота) Балкан ще домакинства на другия тим от Пловдив - Локомотив, докато Академик ще има визита на Миньор 2015.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Димитър Димитров и Демонд Робинсън доведоха до бързо лидерство за гости в началните минути. Васил Бачев въдвори ред в редиците на домакините, давайки им надежди за обрат, но балканци имаха отговор в офанзивен план, за да си осигурят актив от 4 точки в края на дебютната част.

Нападението на „зелените“ вървеше по учебник и на старта на втория период, в който дойде ред и на първата двуцифрена преднина, изкована от Тадж Грийн, Илиян Пищиков и Тошков. Бачев отново бе константата, която даваше надежди на отбора от Пловдив, че има сили за нов щурм. Последва рецитал на Димитров и тимът от Ботевград преодоля всички колебания, за да се прибере в съблекалнята при 53:40.

Аргументите на гостите се оказаха по-солидни в нападение и в началото на третата десетка. За пореден път пловдивският тим отказа да развее бялото знаме и интригата внезапно се завърна чрез Джакез Йоу, Николай Михайлов и Бачев, но и този път „зелените“ не се огънаха, повеждайки с 3 точки след 30 минути игра.

Балканци набраха още по-добра инерция на старта на последната част, когато отново си върнаха усещането за двуцифрена разлика. Пореден щурм, подхванат от Обрад Томич, Михайлов и Бачев, остави частични надежди на домакините за нещо повече. Травис МакКонико и Робинсън обаче ги отказаха от всякакви намерения за успех, довършвайки започнатото за „зелените“.

Травис МакКонико поведе Балкан към успеха със своите 22 точки и 8 асистенции. Димитър Димитров се разписа с 19, Демонд Робинсън регистрира 14 точки и 13 борби.

Васил Бачев се отличи за Академик с 25 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Николай Михайлов финишира с 16 и 8 борби, Джакез Йоу реализира 11.

#НБЛ 2025/2026 #БК Академик Бултекс 99 #БК Балкан Ботевград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
6
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...

Още от: Баскетбол

Ботев 2012 повали Берое
Ботев 2012 повали Берое
Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Чете се за: 01:25 мин.
Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата
Чете се за: 01:52 мин.
Никола Йокич: Обичам да гледам Олимпиакос в Евролигата Никола Йокич: Обичам да гледам Олимпиакос в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.
Фолклорно-баскетболно шоу ще съпътства мачовете на българския национален отбор за жени Фолклорно-баскетболно шоу ще съпътства мачовете на българския национален отбор за жени
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Тръмп: Войната срещу Иран е почти приключила
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ