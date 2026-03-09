БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ботев 2012 повали Берое

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Дебютантът в НБЛ също удари по самочувствието на старозагорския тим в НБЛ.

Ботев 2012 повали Берое
Снимка: balkan-basket.com
Слушай новината

Ботев 2012 се върна на правия път в НБЛ. Момчетата на Йован Попович отказаха Берое Стара Загора с 88:75 в мач от 23-ия кръг. В "Арена Ботевград" отборът от Враца държеше съдбата в ръцете си през целия двубой, като често трябваше да удържа опитите за обрат на играчите на Даниел Клечков, нанасяйки им четвърто поредна загуба в шампионата.

Извън редиците на "зелено-белите" бе контузеният Брет Рийд, но за първи път от декември месец в игра се завърна Мартин Йорданов.

Дебютантът в елита се завърна на петото петата позиция с 11 успеха и 10 поражения, а старозагорският тим се смъкна до десетото място с 8 победи и 13 загуби. На 13 март (петък) Ботев ще има гостуване на Черно море Тича. От своя страна Берое ще приеме Шумен в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Botev 2012 (@bcbotev2012)


Доброто раздаване на топката, което бе комбинирано с точните стрелби на Георги Герганов и Михаил Калинов, позволиха на домакините на бърза ръка да стигнат до ранен аванс. Въпреки усилията, положени от Дейлън Уилямс и Дариъс Кизънбери, гостите изпитваха трудности в нападение, а новакът в шампионата се възползва и се отскубна със 7 точки след 10 минути игра.

Старозагорският тим си стъпи на краката за начало на втората част и мечтите за обрат изглеждаха все по-реалистични с помощта на Александър Милов. Мартин Йорданов и Куизънбери последваха примера на своя съотборник, но Кортни Алекзандър и Калинов бяха главните действащи лица, което даде възможност на отбора от Враца да се изстреля при на голямата почивка при 47:38.

Дейвид Хоутън и Алекзандър оставиха водачеството в ръцете на домакините при подновяването на играта. Дейлън Уилямс се активизира във важен момент, като това послужи за импулс на тима от Стара Загора, който отново се доближи опасно. В този момент Калинов отговори на предизвикателството и дебютантът в шампионата си осигури разлика от 9 точки в края на предпоследния период.

Интригата се завърна отново с пълна сила във финалната десетка, когато Милен Захариев, Уилямс и Куизънбери оставиха нови надежди за обрат на гостите. Това обаче не притесни Калинов и Герганов, като двамата влязоха в познатата си роля и върнаха спокойствието на домакините, които сложиха край на интригата със силен край.

Михаил Калинов (4 точни стрелби зад дъгата) и Георги Герганов (7 борби и 5 асистенции) блеснаха за Ботев с по 24 точки. Дейвид Хоутън приключи с 15 точки и 9 овладени под двата ринга топки, Кортни Алекзандър има 13, 10 овладени под двата коша топки и 6 завършващи подавания.

Дариъс Куизънбери бе над всички за Берое с 24 точки, 5 борби и 7 асистенции. Дейлън Уилямс (7 овладени под двата ринга топки) и Мартин Йорданов (10 овладени под двата коша топки) нанизаха по 12 точки.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
2
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
6
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...

Още от: Баскетбол

Балкан не се огъна пред Академик
Балкан не се огъна пред Академик
Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Чете се за: 01:25 мин.
Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив Националките по баскетбол поставиха начало на подготовката си в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата Везенков пътува с Олимпиакос за Париж, но остава под въпрос за мача от Евролигата
Чете се за: 01:52 мин.
Никола Йокич: Обичам да гледам Олимпиакос в Евролигата Никола Йокич: Обичам да гледам Олимпиакос в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.
Фолклорно-баскетболно шоу ще съпътства мачовете на българския национален отбор за жени Фолклорно-баскетболно шоу ще съпътства мачовете на българския национален отбор за жени
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика? Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова:...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Историческо дарение: Държавният печат на Батенберг вече е в...
Чете се за: 03:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ