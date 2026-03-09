Ботев 2012 повали Берое

Ботев 2012 се върна на правия път в НБЛ. Момчетата на Йован Попович отказаха Берое Стара Загора с 88:75 в мач от 23-ия кръг. В "Арена Ботевград" отборът от Враца държеше съдбата в ръцете си през целия двубой, като често трябваше да удържа опитите за обрат на играчите на Даниел Клечков, нанасяйки им четвърто поредна загуба в шампионата.

Извън редиците на "зелено-белите" бе контузеният Брет Рийд, но за първи път от декември месец в игра се завърна Мартин Йорданов.

Дебютантът в елита се завърна на петото петата позиция с 11 успеха и 10 поражения, а старозагорският тим се смъкна до десетото място с 8 победи и 13 загуби. На 13 март (петък) Ботев ще има гостуване на Черно море Тича. От своя страна Берое ще приеме Шумен в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Botev 2012 (@bcbotev2012)





Доброто раздаване на топката, което бе комбинирано с точните стрелби на Георги Герганов и Михаил Калинов, позволиха на домакините на бърза ръка да стигнат до ранен аванс. Въпреки усилията, положени от Дейлън Уилямс и Дариъс Кизънбери, гостите изпитваха трудности в нападение, а новакът в шампионата се възползва и се отскубна със 7 точки след 10 минути игра.

Старозагорският тим си стъпи на краката за начало на втората част и мечтите за обрат изглеждаха все по-реалистични с помощта на Александър Милов. Мартин Йорданов и Куизънбери последваха примера на своя съотборник, но Кортни Алекзандър и Калинов бяха главните действащи лица, което даде възможност на отбора от Враца да се изстреля при на голямата почивка при 47:38.

Дейвид Хоутън и Алекзандър оставиха водачеството в ръцете на домакините при подновяването на играта. Дейлън Уилямс се активизира във важен момент, като това послужи за импулс на тима от Стара Загора, който отново се доближи опасно. В този момент Калинов отговори на предизвикателството и дебютантът в шампионата си осигури разлика от 9 точки в края на предпоследния период.

Интригата се завърна отново с пълна сила във финалната десетка, когато Милен Захариев, Уилямс и Куизънбери оставиха нови надежди за обрат на гостите. Това обаче не притесни Калинов и Герганов, като двамата влязоха в познатата си роля и върнаха спокойствието на домакините, които сложиха край на интригата със силен край.

Михаил Калинов (4 точни стрелби зад дъгата) и Георги Герганов (7 борби и 5 асистенции) блеснаха за Ботев с по 24 точки. Дейвид Хоутън приключи с 15 точки и 9 овладени под двата ринга топки, Кортни Алекзандър има 13, 10 овладени под двата коша топки и 6 завършващи подавания.

Дариъс Куизънбери бе над всички за Берое с 24 точки, 5 борби и 7 асистенции. Дейлън Уилямс (7 овладени под двата ринга топки) и Мартин Йорданов (10 овладени под двата коша топки) нанизаха по 12 точки.