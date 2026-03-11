Таня Гатева: Искаме да покажем какво представлява женският баскетбол

Селекционерът на женския национален отбор на България по баскетбол Таня Гатева изрази увереност във възможностите на тима преди предстоящите домакински срещи срещу Азербайджан и Украйна в квалификациите за Евробаскет 2027.

Гатева даде пресконференция в зала "Колодрума" в Пловдив, където "лъвиците" ще изиграят двата двубоя. На брифинга присъстваха още заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов, както и помощник-треньорите на представителния тим - Матея Тавич и Мануел Марков.

„Отборът е изключително мотивиран. Правим всичко възможно момичетата да идват добре подготвени в тези прозорци и да успеем да се класираме на Европейско първенство през 2027 година. Очаквам голяма подкрепа от пловдивските фенове – от хората, които обичат спорта. Благодаря на Община Пловдив за подкрепата. Чувстваме се добре тук. Момичетата са много доволни и се надявам да зарадваме всички с две победи“, заяви Гатева.

Опитният специалист увери, че познава добре своите възпитанички.

„Имаме леки здравословни проблеми, но се надяваме да ги изчистим. С тези състезателки се познаваме от доста години. Работили сме във всички национални гарнитури. Уверени сме, че трябва да докажем, че женският баскетбол трябва да се развива", допълни тя.

Наставникът обърна внимание на предстоящите две срещи на тима - срещу Азербайджан днес и срещу Украйна в събота.

„Очакваме лесен мач днес. Няма да го крия. Важното е да останем здрави и да се готвим за събота, защото там ни предстои много труден двубой срещу Украйна. Искаме да играем модерен баскетбол и да покажем на публиката какво представлява женският баскетбол, защото той е позабравен“, завърши Гатева.

Помощник-треньорът Мануел Марков изрази надежда, че успешното представяне на националния отбор ще послужи като вдъхновение за подрастващите, които искат да се занимават с този спорт.

„Нашите мечти като щаб и отбор са големи. Затова решихме да дойдем в Пловдив, защото "Колодрума" е една от най-големите зали в България. На първо четене изглежда, че първенството ни е слабо, но тази година е доста конкурентно. Имаме много талантливи деца, които идват от националните отбори под нас. За мен картината е положителна. Нашата цел е да вдъхновим децата и да пълним залите с млади баскетболистки“, коментира Марков.

Заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов благодари на националния отбор, че е избрал зала „Колодрума“ за своите домакинства в този квалификационен прозорец.

„Надявам се Пловдив да им донесе късмет и в двата мача, макар че в една такава среща късметът е най-малкото. Трябва да са подготвени и да направят силни мачове. Надявам се, че едни такива мачове тук ще запалят много момичета, които да тръгнат по този път. „Колодрума“ може да предостави всички условия и за баскетбол“, заяви Бухалов и отправи покана към жителите на Пловдив и гостите на града да подкрепят националния отбор в предстоящите две срещи.

България посреща Азербайджан днес от 19:00 часа в зала „Колодрума“, а на 14 март (събота) „лъвиците“ ще приемат и селекцията на Украйна отново в 19:00 часа. Третият мач за българките в този квалификационен прозорец ще бъде на 17 март в Бар срещу Черна гора.

До момента възпитаничките на Таня Гатева са с перфектен баланс 3-0 и водят в класирането на група "Е" на пресявките за Евробаскет 2027.

За женския национален отбор на България това ще е историческо първо домакинство в Пловдив.