Исторически момент в НБА: Бам Адебайо отбеляза 83 точки за успех на Маями Хийт

Баскетболистът стана вторият най-резултатен играч в мач от НБА.

Бам Адебайо Маями Хийт
Снимка: БТА
Слушай новината

Бам Адебайо записа историческа вечер с второто най-добро постижение в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), вкарвайки 83 точки при победата на Маями Хийт срещу Вашингтон Уизърдс със 150:129. Центърът започна срещата с 31 точки само в първата четвърт, оттегляйки се на почивката с 43. Адебайо вкара 20 от 43-те си опита от игра, 36 от 43 от наказателната линия, както и 7 от 22-те си опита от далечно разстояние.

Отбелязаните наказателни удари, както и броят опити от линията на 28-годишния американец са рекорди за НБА, а Адебайо задмина 100-точковото представяне на легендарния Уилт Чембърлейн, в което тогавашният играч на Филаделфия Уориърс вкара 28 пъти от наказателната линия.

Бам Адебайо също така подобри второто най-добро постижение откъм резултатност в историята на НБА, дело на неговия идол - Коби Брайънт, който вкара 81 точки за Лос Анджелис Лейкърс срещу Торонто Раптърс през януари 2006 година.

Досегашното най-добро постижение от играч на Маями Хийт се държеше от ЛеБрон Джеймс, който вкара 61 точки срещу Шарлът Хорнетс през 2014 година. Най-силното представяне през този сезон до момента бяха 56-те точки от звездата на Денвър Нъгетс - Никола Йокич.

За останалия извън светлините на прожекторите отбор на Вашингтон Уизърдс, Алекс Сар отбеляза 28 точки, Уил Райли добави 22, а Тре Джонсън и Джейдън Харди - по 17.

Сан Антонио Спърс победи Бостън Селтикс със 125:116 в друг мач от вечерта, а Виктор Уембаняма изравни личния си рекорд от 8 тройки. Френският център завърши срещата с 39 точки и 11 борби, а Спърс подобри баланса си до 48-17, доближавайки се до лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър, който е с 51-15.

Де'Арън Фокс добави 25 точки и 9 асистенции за тексасци, Стефон Касъл се отчете с 18 точки и 9 борби, а Девин Васел - с 14 точки.

Дерик Уайт беше най-резултатен за Селтикс с 34 точки и 7 асистенции, Джейсън Тейтъм добави 24 точки, а Рон Харпър Джуниър се включи с 22 от пейката. Джейлън Браун записа едва 15 минути и беше отстранен от игра, след като остана бесен на решение на съдиите срещу неговия отбор. Съотборниците му трябваше да го овладеят след първото техническо нарушение от съдията Тайлър Форд, а колегата му Суйсаш Мехта последва с решение за втори технически фаул и автоматично изваждане от игра.

@nba Quick recap of the action from @Boston Celtics vs @San Antonio Spurs #NBA #basketball ♬ original sound - NBA

Лука Дончич постигна седмия си трипъл-дабъл за сезона, записвайки 31 точки и по 11 асистенции и борби, а Лос Анджелис Лейкърс надигра Минесота Тимбъруулвс със 120:106, изравнявайки баланса си с отбора от Минеаполис с 40-15.

Остин Рийвс вкара 29 от 31-те си точки през второто полувреме, а Деандре Ейтън записа дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби за третата поредна победа на Лейкърс срещу този съперник.

Джулиъс Рандъл и Антъни Едуардс завършиха срещата с по 14 точки за Тимбъруулвс но заедно вкараха само 2 от 15-те си опита от тройката.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


Матас Бузелис отбеляза рекордните за кариерата си 41 точки, за да донесе победата на Чикаго Булс срещу Голдън Стейт Уориърс като гост след продължение. Американецът от литовски произход вкара ключова тройка в продължението, а Джош Гиди добави трипъл-дабъл от 21 точки, 17 асистенции и 13 борби.

Четирима играчи записаха по 17 точки за Голдън Стейт, включително играещият втори мач след завръщането си от контузия Кристапс Порзингис.

Кевин Дюрант изведе Хюстън Рокетс до успеха срещу Торонто Раптърс със 113:99. Ветеранът вкара 12 от 16-те си стрелби за общо 29 точки, а Амен Томпсън и Джабари Смит Джуниър допринесоха за успеха с по 23.

За Раптърс Ар Джей Барет вкара 25 точки, а Скоти Барнс добави 24.

Финикс Сънс се наложи над Милиуоки Бъкс със 129:114 като гост, а Девин Букър поведе тима си с 27 точки при стрелба 10 от 21. Джейлън Грийн добави 25 точки, а Ройс О'Нийл вкара 7 от 11-те си опита от тройката за общо 21 точки.

Кайл Кузма изигра силен мач с 33 точки за Бъкс, а Янис Адетокунбо и Майлс Търнър добавиха по 22, но това не им достигна за успеха.

