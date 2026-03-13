БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

51 точки на Дончич донесоха победа на Лейкърс срещу Булс

Станко Димов
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
За словенеца това бе първият мач с поне 50 точки с екипа на Лейкърс.

Лука Дончич
Снимка: БТА
Лука Дончич реализира 51 точки, овладя 10 борби и направи девет асистенции, а ЛеБрон Джеймс добави 18 точки при завръщането си след три мача отсъствие заради контузии, докато Лос Анджелис Лейкърс използваха силна трета четвърт, за да победят Чикаго Булс със 142:130 в четвъртък вечер.

За Дончич това бе първият мач с поне 50 точки с екипа на Лейкърс, след като през февруари 2025 година премина в отбора от Далас в един от най-големите трансфери в НБА. Това беше и неговият 13-и двубой с поне 40 точки в 82 участия за тима от Лос Анджелис, с което той се изкачи на девето място в клубната история по този показател.

Остин Рийвс се включи с 30 точки, а Деандре Ейтън добави 23 точки и 10 борби, записвайки своя 20-и „дабъл-дабъл“ за сезона. С успеха Лейкърс удължиха серията си от победи на четири мача – най-дългата им от периода между 14 и 30 ноември, когато спечелиха седем поредни срещи.

След този успех Лос Анджелис изпревари Хюстън Рокетс и се изкачи на трето място в Западната конференция.

За Чикаго Джош Гиди отбеляза 27 точки, а Матас Бузелис добави 22. Булс, които бяха без някои ключови играчи, редуват победи и загуби в последните си шест мача, след серия от 11 поредни поражения през февруари.

ЛеБрон Джеймс започна колебливо срещата, след като пропусна три двубоя заради контузия в дясното бедро. В първото полувреме той реализира единствено три точки – след кош и фаул 54 секунди преди почивката. Това обаче му даде импулс и в третата четвърт ветеранът отбеляза 11 точки, реализирайки всичките си пет опита от игра.

Гиди и Бузелис бяха основната заплаха за Чикаго, като двамата реализираха 10 от общо 20 опита от тройката. Те намериха ритъма си във втората четвърт и поддържаха Булс близо в резултата през голяма част от мача. В крайна сметка тимът от Чикаго завърши с 15 успешни тройки от 36 опита.

В следващия си мач Булс гостуват на Лос Анджелис Клипърс в петък, докато Лейкърс ще приемат Денвър Нъгетс в събота.

#НБА 2025/2026 # Леброн Джеймс # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

