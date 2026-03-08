БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
ЗАПАЗЕНИ

Черно море оцеля в нов трилър срещу Локомотив Пловдив

Спорт
"Моряците" отново надделяха над "черно-белите" в НБЛ.

черно море оцеля нов трилър локомотив пловдив
Снимка: НБЛ
Черно море Тича фиксира пети пореден успех в НБЛ. Действащият носител на Купата и Суперкупата на България надделя над Локомотив Пловдив със 79:76 в среща от 23-ия кръг, изиграна в зала "Христо Борисов". Всичко в този мач се реши в края, когато кош на Джелани Уотсън-Гейл прати радостта в лагера на "моряците", които нанесоха второ последователно поражение на "черно-белите" в родния елит. Двубоят бе повторение на финала за купата на страната отпреди две седмици, когато варненският тим ликува след трилър на финала в Ботевград срещу "смърфовете".

Преди началото на мача селекцията на Васил Евтимов показа Купата на своите фенове, а официален дебют направи Даръл Дейвис, но Ламонт Уест не го доигра заради 5 лични нарушения. На линия за домакините отново бе и Цветомир Чернокожев. В тази среща отборът от Пловдив бе воден от помощник-треньора Илко Нанев, който замени наказания Асен Николов.

Актуалните вицешампиони се изкачиха до второто място във временното класиране с 16 успеха и 5 поражения, а дебютантът в шампионата остава на четвъртата позиция с 12 успеха и 9 поражения. На 13 март (петък) тимът от Варна ще домакинства на Ботев 2012, докато ден по-късно Локомотив ще има визита на Балкан.

Встъпителните минути преминаха под знака на здравата защита и безплодните атаки. Бързите атаки също излизаха на преден план, като това отвори възможността на домакините да се откъснат с 2 точки в края на откриващия период.

Тенденцията рядко се променяше и в хода на следващата десетка, в която двата отбора заложиха главно на бързия стил. Постепенно сценарият от края на втората част се повтори и във финалните акорди на първото полувреме, когато гостите се прибраха в съблекалнята при 44:37.

“Моряците“ взеха мерки на старта на третата част и сътвориха серия от 17:6, чрез която пътят към обрата бе открит. „Черно-белите“ се отърсиха от шока, но носителят на Купата и Суперкупата на България си извоюва 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Водачеството остана в ръцете на домакините и в откриващите моменти на заключителната четвърт. „Смърфовете“ отвърнаха на предизвикателството, връщайки равенството на таблото. Така се стигна до финалните 2.2 секунди, когато тройка на Джелани Уотсън-Гейл осигури аванс от 3 точки на „моряците“. В ответната атака Дъвъръл Рамзи се опита да върне жеста със сирената, но топката влезе и излезе зад дъгата и това бе всичко.

Георги Боянов финишира с 15 точки и 7 борби за Черно море. Джелани Уотсън-Гейл (4 точни стрелби зад дъгата, 5 борби и 6 асистенции) и Николай Стоянов (8 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 14 точки. Ламонт Уест (5 овладени под двата ринга топки) и Иван Карачич (5 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 13.

Грант Сингълтън отговори за Локомотив с 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Шоу Андерсън наниза 16 точки, Дъвъръл Рамзи приключи с 15 и 5 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Черно море Тича

