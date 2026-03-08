Черно море оцеля в нов трилър срещу Локомотив Пловдив

Черно море Тича фиксира пети пореден успех в НБЛ. Действащият носител на Купата и Суперкупата на България надделя над Локомотив Пловдив със 79:76 в среща от 23-ия кръг, изиграна в зала "Христо Борисов". Всичко в този мач се реши в края, когато кош на Джелани Уотсън-Гейл прати радостта в лагера на "моряците", които нанесоха второ последователно поражение на "черно-белите" в родния елит. Двубоят бе повторение на финала за купата на страната отпреди две седмици, когато варненският тим ликува след трилър на финала в Ботевград срещу "смърфовете".

Преди началото на мача селекцията на Васил Евтимов показа Купата на своите фенове, а официален дебют направи Даръл Дейвис, но Ламонт Уест не го доигра заради 5 лични нарушения. На линия за домакините отново бе и Цветомир Чернокожев. В тази среща отборът от Пловдив бе воден от помощник-треньора Илко Нанев, който замени наказания Асен Николов.

Актуалните вицешампиони се изкачиха до второто място във временното класиране с 16 успеха и 5 поражения, а дебютантът в шампионата остава на четвъртата позиция с 12 успеха и 9 поражения. На 13 март (петък) тимът от Варна ще домакинства на Ботев 2012, докато ден по-късно Локомотив ще има визита на Балкан.

Встъпителните минути преминаха под знака на здравата защита и безплодните атаки. Бързите атаки също излизаха на преден план, като това отвори възможността на домакините да се откъснат с 2 точки в края на откриващия период.

Тенденцията рядко се променяше и в хода на следващата десетка, в която двата отбора заложиха главно на бързия стил. Постепенно сценарият от края на втората част се повтори и във финалните акорди на първото полувреме, когато гостите се прибраха в съблекалнята при 44:37.

“Моряците“ взеха мерки на старта на третата част и сътвориха серия от 17:6, чрез която пътят към обрата бе открит. „Черно-белите“ се отърсиха от шока, но носителят на Купата и Суперкупата на България си извоюва 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Водачеството остана в ръцете на домакините и в откриващите моменти на заключителната четвърт. „Смърфовете“ отвърнаха на предизвикателството, връщайки равенството на таблото. Така се стигна до финалните 2.2 секунди, когато тройка на Джелани Уотсън-Гейл осигури аванс от 3 точки на „моряците“. В ответната атака Дъвъръл Рамзи се опита да върне жеста със сирената, но топката влезе и излезе зад дъгата и това бе всичко.

Георги Боянов финишира с 15 точки и 7 борби за Черно море. Джелани Уотсън-Гейл (4 точни стрелби зад дъгата, 5 борби и 6 асистенции) и Николай Стоянов (8 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 14 точки. Ламонт Уест (5 овладени под двата ринга топки) и Иван Карачич (5 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 13.

Грант Сингълтън отговори за Локомотив с 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Шоу Андерсън наниза 16 точки, Дъвъръл Рамзи приключи с 15 и 5 овладени под двата ринга топки.