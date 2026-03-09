Александър Николов изведе Лубе до аванс срещу Тренто в 1/4-финала в Суперлигата

Реализатор №1 на световното първенство по волейбол във Филипините Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) поведоха в четвъртфиналната серия в италианската Суперлига.

Тимът се наложи над Итас Трентино (Тренто) с 3:1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:17) гейма като гост в първия двубой помежду им.

Николов бе над всички за победителите с 26 точки. Матиа Ботоло добави 16, а Ерик Льоепки се отчете с 14 пункта. За домакините Тео Форе завърши с 15 точки.

Вторият мач от серията между двата състава е насрочен за неделя, 15 март, от 19:00 часа.