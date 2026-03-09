БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов изведе Лубе до аванс срещу Тренто в 1/4-финала в Суперлигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Българският национал бе над всички за победителите с 26 точки.

Алекс Николов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Реализатор №1 на световното първенство по волейбол във Филипините Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) поведоха в четвъртфиналната серия в италианската Суперлига.

Тимът се наложи над Итас Трентино (Тренто) с 3:1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:17) гейма като гост в първия двубой помежду им.

Николов бе над всички за победителите с 26 точки. Матиа Ботоло добави 16, а Ерик Льоепки се отчете с 14 пункта. За домакините Тео Форе завърши с 15 точки.

Вторият мач от серията между двата състава е насрочен за неделя, 15 март, от 19:00 часа.

#Кучине Лубе Чивитанова #ВК Тренто #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
5
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Волейбол

Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България Мая Николова: Друго е да видиш как синовете ти играят за България
Чете се за: 04:00 мин.
Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в шампионата
Чете се за: 02:00 мин.
Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин
Чете се за: 00:45 мин.
Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100% Виктория Коева: Трябва непрекъснато да играем на 100%
Чете се за: 00:47 мин.
Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата Евелина Цветанова: За секунда не спирам да вярвам в момичетата
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите
Служители на "Български пощи" на протест в деня за...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост Служители на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокирани българи от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Ще се отрази ли войната в Близкия изток на...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ