Силно земетресение разлюля Западна Турция тази сутрин

Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 9.21 ч. местно време в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е в района на градчето Булдан.

До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.