СК "Таекуондо Фитнес НСА“ въвежда задължителен курс по първа помощ преди изпит за колани

нициативата цели по‑голяма безопасност в тренировъчния процес и по‑голяма отговорност сред състезателите

СК "Таекуондо Фитнес НСА“ въвежда задължителен курс по първа помощ преди изпит за колани
Снимка: Таеукондо Фитнес НСА
Слушай новината

Състезателите от спортен клуб „Таекуондо Фитнес НСА“ ще могат да се явяват на изпити за степени (колани) едва след като преминат курс по първа долекарска помощ. Инициативата е част от политиката на клуба за повишаване на безопасността по време на тренировките и за изграждане на по‑голяма отговорност у трениращите.

"По‑добре да умеем да реагираме и никога да не ни се налага да използваме тези умения, отколкото да попаднем в ситуация, в която не знаем какво да направим“, коментира главният асистент Димитър Аврамов, президент на клуба и преподавател в Националната спортна академия "Васил Левски“.

По думите му, въпреки че таекуондото е контактен спорт, сериозните травми не са чести. Въпреки това е важно треньорите и състезателите да знаят как да реагират при инцидент.

"Първото нещо, което учим, е без паника, без страх. Дори когато виждаш сериозна травма, не трябва да демонстрираш паника, защото това може да блокира теб и да утежни състоянието на пострадалия“, обясни Аврамов.

Курсът се организира от Българския Червен кръст и включва както теоретична подготовка, така и практически упражнения за оказване на първа помощ при различни инциденти – наранявания, кръвотечения и травми.

"Важно е не само да имаме уменията, ако се наложи да ги приложим, но и психически да сме подготвени да се справим с кризисни ситуации“, допълни той.

От ръководството на клуба уточниха, че преминаването на курса ще бъде задължително условие за явяване на изпити за колани към Българската федерация по таекуондо.

Свидетелството за завършен курс се издава от Българския Червен кръст и е валидно пет години, след което се препоръчва опреснително обучение.

"Планираме курсът да стане част от подготовката на трениращите, така че всеки, който иска да се яви на изпит за колан, да има необходимите знания и умения“, посочи още Димитър Аврамов.

