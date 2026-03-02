Царското семейство награди победителите в Royal Kids Open по време на България Оупън G2

В третия ден на международния турнир по таекуондо България Оупън G2 в столичната зала „Арена 8888“ се проведе и детската надпревара Royal Kids Open, където най-добрите състезатели бяха отличени с титлите Принц и Принцеса.

Наградите бяха връчени от представители на българското царско семейство, Принцеса Калина, Китин Муньос, посланик на добра воля на ЮНЕСКО и техния син Принц Симеон. В церемонията участваха още председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев и маркетинг директорът на FiBank Мая Герасимова.

В детската надпревара участие взеха над 300 състезатели от различни клубове. За първи път бе организиран и турнир за бързи ръце и крака на специални електронни симулатори, а голям интерес предизвика и дисциплината Пумсе, където се включиха участници от различни държави.

В спаринга българските таекуондисти завоюваха впечатляващите 24 медала при мъже, юноши, девойки и кадети, което затвърди възходящата линия в развитието на родното таекуондо.

"Ние трябва да разкажем една приказка на децата, в която те да вярват и да обичат, и да разберат, че най-голямата мечта на едно дете трябва да бъде то да е добро и винаги да се притече на помощ на този, който има нужда. Всеки един от тези млади състезатели трябва да се почувства поне за един ден Принц или Принцеса“, заяви Слави Бинев по време на награждаването.

Той допълни, че за следващото издание на Royal Kids Open вече има потвърждение за присъствие и на други кралски семейства, което ще придаде още по-голяма символика и международен престиж на надпреварата.

България Оупън G2 се превърна в най-голямото събитие в света на таекуондото за годината, като в София пристигнаха над 2300 състезатели от цял свят. Турнирът премина под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. На официалното откриване присъстваха олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, кикбоксьорът Стоян Копривленски, героят от САЩ’94 Ивайло Йорданов, както и ръководители на спортни федерации и представители на дипломатическия и бизнес елит в страната.