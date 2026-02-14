Слави Бинев: За Летните олимпийски игри си пожелавам няколко медала в таекуондото

Рекордните над 1200 състезатели участват на Държавното първенство по тайкондо в Самоков. То е и последна проверка преди най-мащабното състезание за годината Bulgaria Open G2.

Държавното първенство се провеждат в дисциплините спарринг, пумсе и техническо чупене. Президентът на федерацията Слави Бинев сподели, че след две седмици световният елит в тайкондо ще пристигне в София.

"В момента спортът може да излекува много от раните в обществото. Това социално изявление трябва много сериозно да бъде подкрепено. В момента подготвяме състезателите за Bulgaria Open, което е с клас G2. Очакваме над 2000 души. Състезанието е под егидата на кралските европейски семейства", сподели той в интервю за БНТ.

Бинев се надява на няколко медала в таекуондото на следващите Летни олимпийски игри.

"Пожелавам си да имаме не един медал. Ще искам медалът да бъде златен и да са няколко", допълни председателят на централата.

