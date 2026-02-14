БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слави Бинев: За Летните олимпийски игри си пожелавам няколко медала в таекуондото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по таекуондо се надява на златен медал на предстоящите Летни олимпийски игри.

слави бинев летните олимпийски игри пожелавам няколко медала таекуондото
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Рекордните над 1200 състезатели участват на Държавното първенство по тайкондо в Самоков. То е и последна проверка преди най-мащабното състезание за годината Bulgaria Open G2.

Държавното първенство се провеждат в дисциплините спарринг, пумсе и техническо чупене. Президентът на федерацията Слави Бинев сподели, че след две седмици световният елит в тайкондо ще пристигне в София.

"В момента спортът може да излекува много от раните в обществото. Това социално изявление трябва много сериозно да бъде подкрепено. В момента подготвяме състезателите за Bulgaria Open, което е с клас G2. Очакваме над 2000 души. Състезанието е под егидата на кралските европейски семейства", сподели той в интервю за БНТ.

Бинев се надява на няколко медала в таекуондото на следващите Летни олимпийски игри.

"Пожелавам си да имаме не един медал. Ще искам медалът да бъде златен и да са няколко", допълни председателят на централата.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Рекорден брой участници на Държавното първенство по таекуондо
Рекорден брой участници на Държавното първенство по таекуондо
Първенството се провежда в дисциплините Спаринг, Пумсе и техническо...
Чете се за: 03:20 мин.
#Слави Бинев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
2
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
3
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района на карловското село Розино
5
Един човек е загинал, а двама са пострадали при катастрофа в района...
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
6
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
4
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
5
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
6
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...

Още от: Видео

Володя Златев: Исторически ден за българския бадминтон
Володя Златев: Исторически ден за българския бадминтон
Спортни новини 14.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.02.2026 г., 20:50 ч.
Шесто място за Владимир Зографски след първия опит на голямата шанца в Милано/Кортина Шесто място за Владимир Зографски след първия опит на голямата шанца в Милано/Кортина
Чете се за: 01:20 мин.
Днес на Игрите - 14.02.2026 г. Днес на Игрите - 14.02.2026 г.
Христо Турлаков: Александра Фейгин се чувства добре и има реални шансове за финал Христо Турлаков: Александра Фейгин се чувства добре и има реални шансове за финал
Чете се за: 03:00 мин.
Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри Лукас Пинейро Бротен - първият южноамериканец с медал от Зимни олимпийски игри
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ) Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ