Рекорден брой участници на Държавното първенство по таекуондо

Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Първенството се провежда в дисциплините Спаринг, Пумсе и техническо чупене.

Рекорден брой участници на Държавното първенство по таекуондо
Рекордните над 1200 състезатели ще вземат участие в започналото днес Държавно първенство по таекуондо. Домакин на надпреварата, която ще се проведе два дни е зала "СамЕлион" в Самоков. Първенството се провежда в дисциплините Спаринг, Пумсе и техническо чупене.

Специални гости на откриването бяха посланикът на Република Корея Н.Пр. Донг-бе Ким, посланикът на Индия Н.Пр. Арун Кумар Саху, доайенът на бойните спортове и председател на подкрепящия съвет Чавдар Чернев, собственикът на зала "СамЕлион" Петър Георгиев, президентът на федерацията по плуване Георги Аврамчев, шефът на леката атлетика Георги Павлов, бившият председател на БФТ Росен Михайлов, бизнесмените Георги Папазки и Делян Ганев, кметът на гр. Самоков Ангел Джоргов, кметът на гр. Елин Пелин Ивайло Симеонов, както и още много други представители на спорта, бизнеса и политиката.

"Благодаря на всеки един от тези, които в днешния ден присъстват на откриването на Държавното първенство. Всички Вие показвате колко голямо е нашето таекуондо семейство. Тук има представители на спорта, бизнеса, политиката. Всеки един от Вас има принос за успехите на българското таекуондо. Пожелавам успех на всички участници и нека не забравят, че таекуондо е много повече от спорт, то е начин на живот. Нашата цел е да изградим личности, които да са модел на подражание", каза Слави Бинев при откриването на първенството.

Двама от най-добрите български таекуондисти Митко и Александър Джорджеви официално прекратиха своята състезателна кариера. Председателят на БФТ Слави Бинев изказа огромна благодарност към тях, за всичко, което са направили за родното таекуондо.

"Трудно ми беше да повярвам, когато разбрах това ваше желание. Вие сте модел за подражание на всички, които се занимават с този боен спорт. Благодарение на вашите успехи по цял свят, знамето на България се развяваше на най-високото място на почетната стълбичка", каза Слави Бинев към братя Джорджеви.

Държавното първенство ще бъде последна проверка за всички състезатели, преди най-мащабното състезание за годината в България, а именно Bulgaria Open G2. То ще се проведе от 27 февруари до 1 март в "Арена 8888". Над 2200 състезатели са записани до този момент, което показва от какъв мащаб ще бъде турнирът. Освен традиционните Спаринг и Пумсе, на 1-ви март ще се проведе и Royal Open Kids Championship, където победителите ще бъдат наградени от част от царското семейство на България.

Вижте кадри от турнира във видеото.

