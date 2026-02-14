Кризата САЩ-Иран: Техеран - ракетната програма остава "червена линия"

Високопоставен ирански служител потвърди, че ракетната програма на Техеран остава „червена линия“ в преговорите. Съединените щати изпращат втори самолетоносач за Близкия изток на фона на застинали дипломатически усилия.

Старши политическият съветник на върховния лидер на Иран Али Хаменей заяви, че Техеран ще отговори „решително и по подходящ начин“ на всякакви военни действия. Според американския първи дипломат Марко Рубио, Доналд Тръмп е готов да се срещне с Хаменей.

Източници на Ройтерс твърдят, че американски представители ще разговарят с ирански пратеници в Женева на 17 февруари. В същото време синът на сваления ирански шах призова американския президент към бързи действия.