Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен

Емилия Запартова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
две години смъртта навални пет западни страни смятат бил отровен
Снимка: АП/БТА
Великобритания и съюзниците ѝ - Франция, Германия, Швеция и Нидерландия, са убедени, че покойният критик на Кремъл Алексей Навални е бил отровен със смъртоносен токсин в наказателна колония преди две години. Това заявиха те в съвместно изявление, публикувано в Лондон.

Заключението на петте правителства е основано на анализи на проби от Навални.

В изявлението се добавя, че анализите окончателно са потвърдили наличието на епибатидин, токсин, открит в отровни "жаби стрели" в Южна Америка и който не се среща в естествена среда Русия. Москва отрече всякаква отговорност за смъртта на Навални.

#2 г. от смъртта #критик на Кремъл #отровен #Алексей Навални

