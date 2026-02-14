БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Калин Златков: 40-ото място не е лошо предвид възможностите ми в гигантския слалом

от БНТ , Репортер: Калин Гугов
Чете се за: 02:15 мин.
Алпийски ски
Националът преодоля тежко трасе и ще стартира във втория манш от 14:30 часа, който се излъчва на живо по БНТ 3.

Калин Златков: 40-ото място не е лошо предвид възможностите ми в гигантския слалом
Калин Златков заема 40-ото място след първия манш на гигантския слалом от програмата на Олимпийските игри в Милано/Кортина. 25-годишният национал стартира с висок номер №53 и финишира за 1:22.32 минути, като изостава с 8.40 секунди от временния лидер Лукас Пинейро Бротен (1:13.92).

След финала на първия манш Златков призна, че гигантският слалом не е най-силната му страна, но въпреки това е благодарен за възможността да стартира на олимпийска сцена.

"Гигантският слалом никога не ми е бил силната дисциплина. Смятам, че съм тук благодарение на слалома, но съм благодарен за тази възможност. Първото участие на Олимпийски игри винаги носи тръпка и понякога не е лесно да се справиш с емоциите“, сподели националът.

Той определи трасето като изключително тежко, особено в горната му част.

"Горната част беше доста добре подготвена – започвахме още от скока „Сан Пиетро“ с технична и трудна стръмна секция, в която не успях да карам достатъчно чисто. В крайна сметка днес се отвориха огромни разлики“, коментира Златков.

По думите му дългата равна част в средата на трасето също е оказала сериозно влияние върху времената.

"Ако не успееш да събереш скорост в стръмното, няма как да генерираш достатъчно скорост в равното и можеш да губиш много време. Във финалната част останахме леко изненадани, защото очаквахме по-лесна и равна писта“, допълни той.

Въпреки това българинът оценява представянето си като достойно.

"40-ата позиция не е лошо представяне предвид възможностите ми в гигантския слалом“, завърши Златков, който ще се стреми да подобри класирането си във второто спускане.

Вижте интервюто във видеото!

