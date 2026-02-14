БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:27 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следобед започват валежи от дъжд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове ще бъде облачно и в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури бъдат – между 11° и 16°, в София – около 11°, по Черноморието от 10° по северното крайбрежие до 15° по южното.

През следващото денонощие облачността над страната ще е значителна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици.

Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°, а максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°, по Черноморието 12°-17°. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен, в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист.

В планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра – валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад.

В понеделник в много райони валежите временно ще спрат, но към края на деня отново ще вали. Със застудяването дъждът ще премине в сняг – освен в крайните южни райони от страната.

Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка, а температурите ще са почти без денонощен ход – близки до нулата. В сряда валежите ще спрат и облачността в много райони ще намалява до предимно слънчево. Ще остане ветровито. В четвъртък ще е предимно слънчево и дневните температурите ще се повишат значително.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#валежи от дъжд и сняг #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
5
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
6
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
3
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
4
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Времето

Застудяване и сняг се очакват тази седмица
Застудяване и сняг се очакват тази седмица
Валежите ще продължат в Южна България и днес Валежите ще продължат в Южна България и днес
Чете се за: 02:10 мин.
Дъжд, сняг и слънце ще се редуват през новата седмица Дъжд, сняг и слънце ще се редуват през новата седмица
Чете се за: 01:52 мин.
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
Слънчева събота с валежи от дъжд следобед Слънчева събота с валежи от дъжд следобед
Чете се за: 02:37 мин.
Слънчева събота преди нова вълна от валежи и застудяване Слънчева събота преди нова вълна от валежи и застудяване
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Три камери заснели палежа в Бистрица Три камери заснели палежа в Бистрица
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
София предлага нови правила за прием в ясли и детски градини
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ