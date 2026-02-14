Свети Валентин под олимпийския огън: Верона в прегръдката на любовта и спорта

Докато зимните Олимпийски игри постепенно се приближават към своята кулминация, Верона – градът, превърнал се в символ на вечната любов – се подготвя за Свети Валентин. Атмосферата на романтика и празничност се усеща по улиците, а туристите препълват една от най-посещаваните забележителности – къщата на Жулиета.

Пред прочутия балкон на Casa di Giulietta десетки влюбени си правят снимки до бронзовата статуя на Шекспировата героиня, окачват катинари във формата на сърце и оставят бележки с послания под балкона. Градът живее едновременно в ритъма на спорта и любовта.

Празничното настроение завладя и част от участниците в Игрите. Сребърната медалистка Могул Скалф призна, че очаква специален ден след състезанието.

„Той пътува 365 дни в годината с мен. Ще видим дали ще се справи тази година да ме изненада с нещо“, споделя тя с усмивка, визирайки своя партньор. "Приятелят ми е в града и гледа, така че предполагам, че ще празнувам с него. За мен обаче моето мото е ‘доставяй любовта’ и съм щастлива, че мога да направя своя олимпийски дебют в отборно спускане на Свети Валентин и да карам ски, просто да се забавлявам. Това е наистина специално“, добавя състезателката.

На 22 февруари Верона ще бъде домакин и на церемонията по закриването на Олимпийските игри – последната страница от форума ще бъде затворена в град, който от векове е синоним на романтика. И ако спортът носи страст и драматизъм, то тази година той срещна и празника на любовта – на една от най-емблематичните сцени в света.