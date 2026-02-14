Свети Валентин под олимпийския огън: Верона в прегръдката на любовта и спорта

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Градът на Ромео и Жулиета посреща празника на влюбените, докато Игрите се насочват към своя финал

свети валентин олимпийския огън верона прегръдката любовта спорта
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Докато зимните Олимпийски игри постепенно се приближават към своята кулминация, Верона – градът, превърнал се в символ на вечната любов – се подготвя за Свети Валентин. Атмосферата на романтика и празничност се усеща по улиците, а туристите препълват една от най-посещаваните забележителности – къщата на Жулиета.

Пред прочутия балкон на Casa di Giulietta десетки влюбени си правят снимки до бронзовата статуя на Шекспировата героиня, окачват катинари във формата на сърце и оставят бележки с послания под балкона. Градът живее едновременно в ритъма на спорта и любовта.

Празничното настроение завладя и част от участниците в Игрите. Сребърната медалистка Могул Скалф призна, че очаква специален ден след състезанието.

„Той пътува 365 дни в годината с мен. Ще видим дали ще се справи тази година да ме изненада с нещо“, споделя тя с усмивка, визирайки своя партньор.

"Приятелят ми е в града и гледа, така че предполагам, че ще празнувам с него. За мен обаче моето мото е ‘доставяй любовта’ и съм щастлива, че мога да направя своя олимпийски дебют в отборно спускане на Свети Валентин и да карам ски, просто да се забавлявам. Това е наистина специално“, добавя състезателката.

На 22 февруари Верона ще бъде домакин и на церемонията по закриването на Олимпийските игри – последната страница от форума ще бъде затворена в град, който от векове е синоним на романтика. И ако спортът носи страст и драматизъм, то тази година той срещна и празника на любовта – на една от най-емблематичните сцени в света.

#Олимпийско утро #Милано/Кортина 2026

