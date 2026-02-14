Линдзи Вон: Чувствам се много щастлива, че имам толкова много хора около себе си

Кралицата на ските Линдзи Вон публикува видео в социалните мрежи, в което дава информация за състоянието си и благодари на всички хора по света за подкрепата след тежкия инцидент, който претърпя на 8 февруари на Игрите в Милано/Кортина.

"Здравейте хора. Просто исках да ви дам малко информация и да благодаря на всички, които ми изпращат цветя, писма, подаръци, акули и всякакви играчки. Невероятно е и наистина ми помагате много. Бяха доста трудни няколко дни в болницата тук, най-накрая се чувствам по-скоро като себе си, но имам дълъг, дълъг път пред мен. Утре ще имам още една операция и се надявам тя да мине добре, след което евентуално ще мога да си тръгна и да се върна от дома, като в този момент ще ми е необходима още една операция", каза Вон.

"В болницата съм, почти неподвижна, но имам много приятели, и семейството ми, които идват на гости. И както казах, писмата, бележките и всичко останало, цветята, бяха просто невероятни. И персоналът и медицинският екип тук също. Така че се чувствам много щастлива, че имам толкова много хора около себе си, които наистина ми помогнаха да премина през това", продължи тя.

"Искам да кажа благодаря и успех на отбора на САЩ. Беше страхотно да ги гледам и наистина ми повдигна духът. Браво и продължавайте да се справяте. Ще се свържа с вас когато мога", завърши американката.

Вижте видеото!