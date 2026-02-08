БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Кошмарно падане сложи край на олимпийската мечта на Линдзи Вон

41-годишната американка скъса кръстната връзка на лявото си коляно само преди седмица.

Линдзи Вон
Снимка: БТА
Американската звезда в скоростните дисциплини Линдзи Вон падна тежко и не успя да завърши спускането в алпийските ски на Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо.

Седмица, след като скъса кръстната връзка на лявото си коляно, Вон реши да стартира на Игрите, но още в началото една от неравностите я изхвърли от трасето. Американката падна, остана да стене и лежи на пистата, след което получи медицинска помощ и беше изнесена със специална шейна.

41-годишната Линдзи Вон падна на 30 януари по време на спускане за Световната купа и в Кран Монтана. Тя също така увреди менискуса си и получи синини.

Пистата "Тофана" в Кортина е едно от любимите ѝ трасета, където тя за първи път в кариерата си се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004-а, а след това спечели шест спускания и шест състезания в супергигантски слалом.

В момента състезанието е прекъснато, а лидерка след първите 13 в стартовия списък е Брийзи Джонсън (САЩ) с 1:36.10 минута.

Очаквайте подробности!

#Милано/Кортина 2026 #Линдзи Вон

