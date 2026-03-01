Тервел Замфиров и Радослав Янков отпаднаха на четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом в Криница

Тервел Замфиров и Радослав Янков не успяха да продължат към полуфиналите във втория паралелен гигантски слалом за Световната купа по сноуборд в Криница, Полша.

Бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров отстъпи на Маурицио Бормолини от Италия с 15 стотни.

Янков не успя да се справи с олимпийския шампион от Милано/Кортина Бенямин Карл, който бе по-бърз с 26 стотни.

В крайното класиране Радослав Янков завърши шести, а Замфиров остана на седмо място. Третият български участник в Криница при мъжете Александър Кръшняк завърши на 33-о място.

Бормолини спечели състезанието, като надделя във финала над Стефан Баумайстер от Германия.

Третото място е за швейцареца Дарио Кавицел, който се наложи над Бенямин Карл.

Бормолини води в генералното класиране за Световната купа със 720 точки, както и в дисциплината с 588 точки. Радослав Янков е 11-и с 312 точки, а Тервел Замфиров се намира на 14-о място с 284. Янков заема девета позиция в подреждането в паралелния гигантски слалом с 287 точки, а Замфиров е 15-и с 246.

Малена Замфирова се качи отново на подиум в Световната купа, като зае трето място при жените.