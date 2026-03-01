БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малена Замфирова се класира на полуфинал в Криница

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Българката продължава уверено във втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд в Полша

малена замфирова класира осминафиналите паралелния гигантски слалом игрите италия
Малена Замфирова се класира за полуфиналите във втория старт от паралелния гигантски слалом за Световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

След като по-рано днес зае девето място в квалификациите с общо време от 1:19.42 минути (39.55 по червеното трасе и 39.87 по синьото), българката продължи стабилното си представяне и в директните елиминации.

В осминафиналите Замфирова се справи с италианката Джасмин Корати, като записа аванс и в двата междинни сектора, за да финишира с разлика от 0.68 секунди на първата отсечка и да затвърди преднината си до 0.94 секунди във втората.

В четвъртфиналния дуел срещу германката Мелани Хохрайтер българката отново бе категорична. Тя поведе с 0.39 секунди след първия интермедиен сплит, а на финала увеличи преднината си до 1.01 секунди, с което си гарантира място сред най-добрите четири в състезанието.

С най-добър резултат в квалификациите по-рано през деня бе японката Цубаки Мики - 1:16.64 минути.'

НА ЖИВО: Вторият старт от Световната купа по сноуборд в Криница

Малена Замфирова продължава към осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом в Криница
Малена Замфирова продължава към осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом в Криница
Финалите са от 13:30 часа и може да ги гледате пряко по БНТ 3!
Чете се за: 00:45 мин.
