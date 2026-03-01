Малена Замфирова продължава към осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом в Криница

Малена Замфирова се класира за осминафиналите във втория старт в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

Българката зае девета позиция в квалификациите с общо време след двата манша - 1:19.42 минути. Замфирова записа 39.55 секунди по червеното трасе и впоследствие 39.87 по синьото.

С най-добър резултат е японката Цубаки Мики - 1:16.64 минути.

В момента се провежда квалификациите при мъжете с участието на Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк.

Финалите предстоят по-късно днес от 13:30 часа и може да ги гледате пряко по БНТ 3!