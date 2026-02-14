Нестандартна инициатива на зоопарка в Бургас за свети Валентин. Посетители могат с доза хумор да "кръстят" храна за животните на свой бивш партньор и да проследят как тя бива сервирана и изядена от тях.
Всеки, включил се в кампанията, получава и дигитален сертификат. За празника на влюбените, животински двойки в зоопарка получават специални лакомства във формата на сърца и валентинки. Най-популярните сред тях са капибарите Марта и Адонис и сурикатите Тимон и Пумба.
Кампанията съчетава закачлив хумор и подкрепа за грижата за животните, като събраните средства ще се използват за издръжка и подобряване на условията в зоопарка. Като алтернативен подарък за всички влюбени животинки тук предлага и осиновяване на някой от обитателите.
Венета Дъбова, Зоопарк - Бургас: “Даваме възможност, както на двойките, които са влюбени, така и на тези, които нямат в момента половинки, да отбележат самия празник. Самите посетители, които нямат половинки биха могли да изберат определен вид храна за животните, като например африкански червей морио или даден зеленчук, парче месо и да го назоват на своя бивш – примерно Иван или Атанас, и да го дадем на дадено животно, което ще го изяде. Символично изяждане на бившия. Вкарваме доза хумор, с което искаме всеки един да се усмихне на този празник допълнително.”