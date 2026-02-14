БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря работа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Причината е бюджетната парализа в страната

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати спря работа, заради бюджетната парализа в страната.

Демократи и републиканци не успяха да се разберат за работата на имиграционните служби след събитията в Минеаполис, щата Минесота, и това стана причина за поредното спиране на редица министерства и държавни агенции.

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит разкритикува опозицията и каза, че "политически и партийни причини" стоят зад частичното спиране. Според няколко транспортни и хотелски асоциации, спирането на работата на Министерството на вътрешната сигурност, ще предизвика проблеми с пътуванията по суша и въздух.

#бюджетна криза #бюджетна парализа #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
2
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
4
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
5
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп: Смяната на режима в Иран е "най-доброто", което може да се случи
Доналд Тръмп: Смяната на режима в Иран е "най-доброто", което може да се случи
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:40 мин.
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията? Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията?
Чете се за: 03:20 мин.
Кризата САЩ - Иран: Втори самолетоносач е насочен към Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес Кризата САЩ - Иран: Втори самолетоносач е насочен към Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за еврочленството ѝ Илияна Йотова: Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на РСМ, няма да има напредък за еврочленството ѝ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Слънчева събота с валежи от дъжд следобед Слънчева събота с валежи от дъжд следобед
Чете се за: 02:37 мин.
Времето
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ