Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря работа

Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати спря работа, заради бюджетната парализа в страната.

Демократи и републиканци не успяха да се разберат за работата на имиграционните служби след събитията в Минеаполис, щата Минесота, и това стана причина за поредното спиране на редица министерства и държавни агенции.

Говорителят на Белия дом Карълайн Левит разкритикува опозицията и каза, че "политически и партийни причини" стоят зад частичното спиране. Според няколко транспортни и хотелски асоциации, спирането на работата на Министерството на вътрешната сигурност, ще предизвика проблеми с пътуванията по суша и въздух.