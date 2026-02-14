БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността

Теодора Гатева
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Трансатлантическите отношения и задълбочаващите се различния между Европа и Съединените щати доминираха първия ден на Мюнхенската конференция по сигурността.

Гласовете, които апелират Европа да защитава сама собствените си интереси, стават все повече. Опасенията за глобалната сигурност се увеличават, а трансатлантическите отношения се намират в преломна точка, заявиха част от частниците. След по-малко от два часа реч ще произнесе държавният секретар на Съединените щати – Марко Рубио.

Изявата му се очаква с огромен интерес, защото ще покаже отношението на Вашингтон към стария континент. Въпросът дали тя ще бъде критична към Европа, подобно на миналата година, или ще има промяна в посоката, е ключов за европейско-американските отношения. Украйна беше другата тема, която доминира на Мюнхенската конференция. Президентът Володимир Зеленски проведе серия разговори, в които партньорите на Киев за пореден път се ангажираха с подкрепа за Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По време на днешната среща, да го наречем Берлински формат, обсъдихме какви са вижданията ни, кои са следващите стъпки и как да се увеличи натискът срещу Русия, за да спре войната, как Съединените щати да бъдат по-ангажирани. Мисля, че постигнахме голям напредък и продължаваме да работим заедно."

#Мюнхенска конференция по сигурността #Марко Рубио # Володимир Зеленски

