Деян Николов, "Възраждане": Нямаме големи очаквания към Андрей Гюров

Деян Николов от „Възраждане“ коментира в „Панорама“, че партията не възлага високи очаквания на служебния премиер Андрей Гюров.

„Андрей Гюров в момента изглежда като единственият кандидат, който не е на ГЕРБ и Пеевски.“

Той добави, че очакванията към него са ниски.

„Ние нямаме изобщо високи очаквания към него, защото да припомним, че той беше избран като подуправител на БНБ с гласовете на Борисов, Пеевски и ПП-ДБ.“

По повод случая „Петрохан“, Николов подчерта сериозността на трагедията и проблемите с институциите.

