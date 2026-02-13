За сериозни финансови проблеми алармираха директори на театри в страната

За сериозни финансови проблеми алармират директори на водещи театри в страната. Средствата, отпуснати на принципа 1/12-та от бюджета за миналата година, не покриват основни разходи. Настоява се за спешни мерки и изготвяне на национална стратегия в сектора. Позицията беше публикувана в социалните канали и страниците на отделните институции.

Билети няма, театралните зали са препълнени, но парите за премиери не достигат.

Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия": "Стана така че неща започнали миналата година, предстоят премиери февруари и няма как да продължи, защото няма средства. Тук да обясня – парите от билети ги връщаме централизирано." Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър Пловдив: "Притеснени сме за целия сектор. Това наистина е опасно, ние няма да може да реализираме дейност."

Очакват спешни действия от тези, които ще поемат управлението на държавата до изборите.

Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия": "Правителството служебното може да отпусне средства, има законови начини, проверили сме, за да може да се продължи работата." Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър Пловдив: "Сега е моментът да изискваме стабилна финансова политика, промяна в методиката на разпределение на средствата, защото в противен случай културата не може така да съществува." Тодор Дърлянов, актьор: "Ние нямаме право да излезе и да покажем каквото и да е огорчение, защото носим чест ис и достойнство на всички преди нас."

Настояват и за създаване на работна група с ясен мандат и конкретен срок за изготвяне на предложения за законодателни промени и нова методика за финансиране.

Мирослав Пашов директор на театър "Българска армия": "Нова методика да се направи, която да отчита всички промени, инфлация и другото – строг контрол."

Към позицията се присъединиха и други театри в страната.