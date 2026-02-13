БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно...
Чете се за: 06:07 мин.
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За сериозни финансови проблеми алармираха директори на театри в страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Те настояват за спешни мерки и изготвяне на национална стратегия в сектора

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За сериозни финансови проблеми алармират директори на водещи театри в страната. Средствата, отпуснати на принципа 1/12-та от бюджета за миналата година, не покриват основни разходи. Настоява се за спешни мерки и изготвяне на национална стратегия в сектора. Позицията беше публикувана в социалните канали и страниците на отделните институции.

Билети няма, театралните зали са препълнени, но парите за премиери не достигат.

Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия": "Стана така че неща започнали миналата година, предстоят премиери февруари и няма как да продължи, защото няма средства. Тук да обясня – парите от билети ги връщаме централизирано."

Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър Пловдив: "Притеснени сме за целия сектор. Това наистина е опасно, ние няма да може да реализираме дейност."

Очакват спешни действия от тези, които ще поемат управлението на държавата до изборите.

Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия": "Правителството служебното може да отпусне средства, има законови начини, проверили сме, за да може да се продължи работата."

Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър Пловдив: "Сега е моментът да изискваме стабилна финансова политика, промяна в методиката на разпределение на средствата, защото в противен случай културата не може така да съществува."

Тодор Дърлянов, актьор: "Ние нямаме право да излезе и да покажем каквото и да е огорчение, защото носим чест ис и достойнство на всички преди нас."

Настояват и за създаване на работна група с ясен мандат и конкретен срок за изготвяне на предложения за законодателни промени и нова методика за финансиране.

Мирослав Пашов директор на театър "Българска армия": "Нова методика да се направи, която да отчита всички промени, инфлация и другото – строг контрол."

Към позицията се присъединиха и други театри в страната.

#национална стратегия #Недоволство #театри #позиция #финансиране

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
5
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
6
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Още

С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ) 15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 19:02 мин.
Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци Археологически находки: Древни златни рудници са открити край кърджалийското село Стремци
8294
Чете се за: 02:30 мин.
Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС Поглед към Космоса: "Екипаж-12" пристигна на МКС
Чете се за: 00:37 мин.
Св. Валентин - туристи и спортисти празнуват във Верона Св. Валентин - туристи и спортисти празнуват във Верона
Чете се за: 00:32 мин.
4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър 4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за членство на Украйна в ЕС
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ