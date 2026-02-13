Спортни новини 13.02.2026 г., 20:50 ч.

БНТ
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
20:00, 13.02.2026
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
14:53, 13.02.2026
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
12:54, 13.02.2026
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
12:19, 13.02.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
11:05, 13.02.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
09:15, 13.02.2026
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
08:36, 13.02.2026
Чете се за: 10:05 мин.
20:48, 13.02.2026
Олимпийски гаф: Германски медалист не вдигна телефона на Мерц
20:37, 13.02.2026
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
20:26, 13.02.2026
Истерия по талисманите в Милано/Кортина
20:19, 13.02.2026
Предсрочни избори: Водят ли се разговори между Стефан Янев и Румен...
20:15, 13.02.2026
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
20:08, 13.02.2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
20:00, 13.02.2026
Днес на Игрите 13.02.2026 г.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...
Най-четени
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Още от: Други спортове
Божидар Саръбоюков: Винаги съм знаел, че съм способен на високи резултати
Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен
16:20, 13.02.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Владимир Илиев: Не можах да се справя с напрежението на тези игри
16:10, 13.02.2026
Чете се за: 01:47 мин.
Константин Василев: Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават
16:06, 13.02.2026
Чете се за: 01:30 мин.
Даниел Пешков: Не съм доволен
13:58, 13.02.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре
13:38, 13.02.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Водещи новини
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
20:08, 13.02.2026
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
19:47, 13.02.2026
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
18:32, 13.02.2026
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
19:55, 13.02.2026
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
16:11, 13.02.2026
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
20:15, 13.02.2026
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
16:44, 13.02.2026
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
19:30, 13.02.2026
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
