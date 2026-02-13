Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?

Ивайло Калушев е пребивавал близо 10 години в ботевградското село Краево. Там той е живял заедно с Деян Илиев, разказаха местни жители. Именно Илиев е човекът, който първи намира труповете в хижа Петрохан. Той е един от най-близките хора на духовния гуру през годините.

Преди около 10 години Ивайло Калушев купува къща в ботевградското село Краево. Разказва Кирил Вълков, който познавал добре лидера на рейнджърите от Петрохан.

Кирил Вълков: „Много не говореше, не общуваше с никой. Аз бях тогава кметски наместник. Затова тогава говореше с мен. Там по почистването на пътя.“

Възрастният мъж споделя, че никой в селото не е очаквал да чуе подобни новини за бившия си съсед.

Кирил Вълков: „Изобщо не съм подозирал за това нещо.“

По телефона кметският наместник на Краево разказа, че Калушев има адресна регистрация от 2007 г. Тогава закупил имота от столичанин.

Красимира Димитрова - кметски наместник на село Краево: „До 2016 г. има в Краево адресна регистрация. После се появиха нови собственици и се обадиха, че те са го купили.“

Калушев е живеел изолиран от местните хора. Той е обитавал къща в покрайнините на селото, а пътят до имота свършва ето тук.

В Краево не бил сам. С него бил и Деян, негов близък приятел, разказват местните хора. Двамата излизали заедно да карат АТВ в гората. По време на престоя им не е имало никакви сигнали за нередности, оплаквания или съмнителни хора около имота.

Красимира Димитрова - кметски наместник на село Краево: „Деян няма адресна регистрация. С 2-3 човека от махалата контактуваха, иначе не бяха общителни. Не сме видели да се събират големи групи хора.“

Според близки до духовната група около Калушев Деян е главен спътник при пътуванията му до Мексико, участвал е активно в гмурканията, силно повлиян от духовния си водач. Той обаче се завръща от Мексико и заживява в Гинци заедно с мексиканка. През лятото на миналата година интернет издание публикува материал за мексиканка, родом от град Тулум, омъжена за българин. Статията е посветена на местния събор и в нея се посочва, че двамата от година са собственици на къща в Гинци. Потърсихме Деян Илиев в социалните му профили в интернет, но без резултат.