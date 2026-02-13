БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Запази

Калушев е живеел изолиран от местните хора

Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Ивайло Калушев е пребивавал близо 10 години в ботевградското село Краево. Там той е живял заедно с Деян Илиев, разказаха местни жители. Именно Илиев е човекът, който първи намира труповете в хижа Петрохан. Той е един от най-близките хора на духовния гуру през годините.

Преди около 10 години Ивайло Калушев купува къща в ботевградското село Краево. Разказва Кирил Вълков, който познавал добре лидера на рейнджърите от Петрохан.

Кирил Вълков: „Много не говореше, не общуваше с никой. Аз бях тогава кметски наместник. Затова тогава говореше с мен. Там по почистването на пътя.“

Възрастният мъж споделя, че никой в селото не е очаквал да чуе подобни новини за бившия си съсед.

Кирил Вълков: „Изобщо не съм подозирал за това нещо.“

По телефона кметският наместник на Краево разказа, че Калушев има адресна регистрация от 2007 г. Тогава закупил имота от столичанин.

Красимира Димитрова - кметски наместник на село Краево: „До 2016 г. има в Краево адресна регистрация. После се появиха нови собственици и се обадиха, че те са го купили.“

Калушев е живеел изолиран от местните хора. Той е обитавал къща в покрайнините на селото, а пътят до имота свършва ето тук.

В Краево не бил сам. С него бил и Деян, негов близък приятел, разказват местните хора. Двамата излизали заедно да карат АТВ в гората. По време на престоя им не е имало никакви сигнали за нередности, оплаквания или съмнителни хора около имота.

Красимира Димитрова - кметски наместник на село Краево: „Деян няма адресна регистрация. С 2-3 човека от махалата контактуваха, иначе не бяха общителни. Не сме видели да се събират големи групи хора.“

Според близки до духовната група около Калушев Деян е главен спътник при пътуванията му до Мексико, участвал е активно в гмурканията, силно повлиян от духовния си водач. Той обаче се завръща от Мексико и заживява в Гинци заедно с мексиканка. През лятото на миналата година интернет издание публикува материал за мексиканка, родом от град Тулум, омъжена за българин. Статията е посветена на местния събор и в нея се посочва, че двамата от година са собственици на къща в Гинци. Потърсихме Деян Илиев в социалните му профили в интернет, но без резултат.

#Краево # Ивайло Калушев #случаят "Петрохан"

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му? Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ