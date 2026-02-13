БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ДоналдТръмп отмени ключово решение на Барак Обама за ограничаване на парниковите газове

Остър завой в екологичната политика на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп отмени ключово решение на Барак Обама, което през последните 17 години определяше всички федерални действия за ограничаване на парниковите газове. Тръмп обясни, че мотивът му е икономически и полза ще имат американските потребители.

"Замърсяването вреди на здравето на хората и на околната среда!" - научна констатация, която от 2009-та година формира всяка сфера от живота в Съединените щати.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Официално прекратяваме така наречената "констатация на застрашеност", която е катастрофална политика от ерата на Обама. Тя сериозно навреди на американската автомобилна индустрия и драстично повиши цените за американските потребители."

През 2009-та година, Агенцията за опазване на околната среда на Съединените щати представи констатацията, че шест парникови газа, не само увеличават глобалното затопляне, но и вредят на здравето на хората. Проучването е възложено от Върховния съд и в анализите се включват стотици учени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма нищо общо с общественото здраве. Всичко това беше измама, огромна измама."

Според изчисления на администрацията на Тръмп, отмяната на констатацията, ще направи автомобилите по-евтини, като разходите за производство на превозно средство ще паднат с 2 400 долара.

Дан Бекър, директор на кампания за безопасен транспорт: "Това, което прави Тръмп, е вредно за климата, вредно за потребителите, вредно за здравето ни. То е чудесно за петролната индустрия, която иска да продава повече бензин. И е приемливо за автомобилните компании, защото те искат да продават повече автомобили с голям разход на гориво."

Това е поредният ход на Тръмп срещу климатичните политики и ще има ефект не само върху Съединените щати.

Лена Шилинг- евродепутат, Група на зелените/ Европейски свободен алианс: "Призивът на Тръмп „Сондирай, бейби, сондирай“ е да се върви в напълно обратна посока, с инвестиции само в изкопаеми горива, без да мисли за последствията. Мисля, че това, което Съединените щати предприемат, е предателство към младите хора по целия свят и трябва да бъдем силни и да се противопоставим."

Според проучване от миналата година замърсяването с петрол и газ е причина за 91 хиляди преждевременни смъртни случая в Съединените щати годишно. Очаква се с отмяната на констатацията, броят да нарасне с още 58 хиляди на година.

