Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България

Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Радваме се, че в България има таланти, които достигат тези висини, казаха двамата по време на гостуването си в "Днес на Игрите" по БНТ.

димитър чокоев петър гьошарков условията основното нещо липсва българия
Димитър Чокоев и Петър Гьошарков са на мнение, че условията са основното нещо, което липсва в България за развитието на сноубордовите дисциплини биг еър и слоупстайъл. Двамата бивши състезатели във въпросните дисциплини споделиха своите впечатления относно това както трябва да се подобри в държавата.

В предаването „Днес на Игрите“ по БНТ те говориха и за представянето на българите по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо.

Аз лично съм доволен, че въпреки трудностите, които има в България относно сноуборда като зимен спорт, все пак се намират таланти, които успяват да достигнат тези висоти и да участват в олимпийските игри, камо ли пък да зарадват България с медал. Това за мен е изключително, не съм вярвал, че може да се случи нещо подобно, въпреки ситуацията, която е в страната", каза Чокоев.

Прекъснахме голямото чакане, което наистина е невероятно, но момчетата и момичетата се трудят много в последните години. Виждах и очаквах да се случи най-накрая", добави Гьошарков.

Двамата обсъдиха и темата, свързана с фрийстайла дисциплините на италианска земя.

"Да, в момента е изключително интересно това, което се случва. Конкуренцията е много голяма. Тези дисциплини надградиха много за последните няколко години", сподели още Гьошарков

"Абсолютно съм съгласен с мнението на Петър. Спомням си, че в този спорт преди 13 години, когато бяха активен състезател. Нивото, което е достигнало, е колосално и супер различно. Едно време правиха по 2,3 завъртания, а сега правят по 5,6. Би било хубаво един ден да видим и някой българин, ако е възможно, заяви Чокоев.

Гьошарков, който е треньор в един от клубовете, говори за развитието на този спорт в България.

„Условията са основното нещо, което липсва в България. Това, което каза и Димитър за полигоните и условията, които курортите и държавата като цяло предоставят на трениращите. Знаем, че алпийският сноуборд в България се развива много добре в момента, но и той изисква най-малко като условия, за да бъде развиван. Всичко останало изисква много добри съоръжения, които струват и доста, за да бъдат изградени“, допълни той.

Повече от гостуването на Петър Гьошарков Димитър Чокоев гледайте във видеото!

#Димитър Чокоев #Петър Гюшарков #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #"Днес на Игрите" #Милано/Кортина 2026

